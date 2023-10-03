陸完成首張自主裝備測繪3千米深水地質勘探圖 滿足探測石油需求

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大陸央視新聞報導，經過一個多月，大陸自主研發的海洋拖攬地震勘探採集裝備「海經」系統，3日順利完成深度3000米以上超深水海域油氣勘探作業，據前方最新消息，通過現場數據處理，首張由大陸自主裝備測繪的3000米深水地質勘探圖繪製完成。

今年大陸十一期間，深海勘探技術人員正全方位探勘大陸3000米深海底地質。這是大陸迄今為止，第一次使用完全自主研製的深海勘測設備所執行的一次勘探任務。勘測階段已進入尾聲。

大陸央視新聞此前報導，拖纜地震勘探技術是世界上探測海底地質結構最直接、最經濟、最高效的方法。大陸自主研發製造的首套拖纜模式地震勘探成套採集裝備，由震源控制、拖纜採集、綜合導航以及定位與控制等多種裝備系統組成。

此次作業，「海洋石油720」深水物探船，將「海經」系統中的10條超過8千米長的電纜依次布放到海水中，沿航線進行2500平方公里的海面拖纜採集作業，即時完成震源和檢波點的地震數據獲取。

大陸官方介紹，拖纜地震勘探技術是世界上探測海底地質結構最直接、最經濟、最高效的方法。

「海經」裝備研發首席工程師阮福明指出，與進口裝備相比，「海經」採集到的地震數據識別度更高，可穿透3000米水深，精細刻畫萬米層的複雜地質結構，裝備整體性能滿足了當前海洋石油勘探需求。

「海經」系統突破了進口設備22米作業水深的沉放深度限制，實現了從小道距到常規道距全系列覆蓋，具備2赫茲超低頻頻率訊號採集能力，大幅提高海洋地震勘探精度和數據品質。

大陸央視網報導，深海已成為全球油氣資源開發的重要增長點。這次用中國大陸自己的裝備勘測，摸清家底，對保障大陸海洋油氣開發自主可控、推進深遠海油氣資源開發具有重要意義。

「海洋石油720」作業工區位於珠江口盆地鶴山凹陷，預測蘊含豐富的油氣資源，是大陸海洋油氣勘探新區。船隊計畫利用60天左右完成約2500平方公里區域的三D地震採集工作，透過獲取的地震數據，可以清晰觀測到海底地層的地質特徵，進而發現油氣資源聚集區。一旦落實一批潛力構造，有望打開大陸深水油氣勘探開發新局面。

大陸深水油氣勘探開發仍處於初期階段，增儲上產前景廣闊。

此前，大陸通過對外合作和自營的方式先後開發了水深約1500米的荔灣3-1氣田和「深海一號」氣田，使大陸海洋石油勘探開發能力全面進入「超深水時代」。進一步向3000米超深水發展，對保障國家能源安全和提升大陸深海資源開發能力具有重要意義。

官方數據顯示，自主研發的海洋地震勘探拖纜成套裝備是構建大陸完整海洋油氣勘探裝備產業鏈的重要組成部分，由「海亮」拖纜採集系統、「海源」震源控制系統、「海途」綜合導航系統以及「海燕」系列水鳥等多種複雜的水上和水下設備組成，能夠完成震源激發、過程監測、數據接收、即時定位以及水下設備控制等海上油氣地震勘探數據獲取的全過程。目前整套裝備運行狀態良好，採集到的數據數據品質優異，各項性能指標達到國際同類水準。