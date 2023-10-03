大陸遭控斥資10億美元散布虛假資訊 華春瑩發文駁斥

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中國大陸外交部發言人華春瑩3日在X平台駁斥美方，指美國國務院9月28日發布虛假報告，謊稱中國大陸正斥資數十億美元，在全球散布虛假資訊，純屬謬論。

「美國務院指責中國在全球散布虛假資訊？試想哪個國家散布虛假資訊以對伊拉克、敘利亞、阿富汗等國發動戰爭，造成無數人喪生、經濟遭到破壞、技術合作受到壓制？」

「當中國和越來越多的國家開始講真話反擊美國的謊言時，美國卻感到自己的言論自由受到威脅？」

「仿佛美國有權利散布虛假資訊，而中國等國家卻無權說實話、維護國家形象和尊嚴？」

事實上，將輿論場武器化正是美國的「首創」。

美國政客將謊言視作行使全球霸權的有力武器，且不以為恥、反以為榮，近年來已多次吐露出關於美國散布謊言的真心話。

華春瑩在發布前述文字後陸續發布圖片，第一張圖片上的文字內容便是關於美國前國務卿蓬佩奧2019年一場講話時的著名「交底」： 「我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊。」 「你知道誰是世界歷史上最大的虛假資訊散播者嗎？是美國政府。」

在2022年5月美國國會一場聽證會上，聯邦參議員蘭德．保羅自問自答並舉出一系列例證，其中包括2003年美國政府以「大規模殺傷性武器」為藉口入侵伊拉克。

華春瑩發圖指出，美國是不折不扣的「謊言帝國」。

早在冷戰期間，美國中央情報局發起了「知更鳥計畫」，通過賄賂世界各地的記者和機構來蒐集情報，並透過操縱新聞媒體來影響公眾輿論。新世紀藉「洗衣粉」「白頭盔」，美國對伊拉克、敘利亞悍然發動侵略戰爭，造成數十萬平民死亡。