盼放寬低空空域使用 民航局：助爭取合法、合理空間

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為有效管理低空空域、提升飛航安全，交通部民用航空局今召開「我國低空民航飛航活動研討會」，與會玩家爭取放寬空域、高度等限制，民航局也允諾在安全前提下，會與相關單位協調，為玩家爭取合理、合法活動空間。

低空空域意指飛航高度3000呎以下空域，台灣因中央山脈天然地障影響，且西部機場密集、中高空空域交通繁忙，低空空域相當有限。而近年包括軍方與內政部空中勤務總隊訓練與勤務，以及普通航空業的飛機與直昇機、飛航學校訓練、輕航機、熱氣球及新興的無人機活動，低空飛航活動更為密集與多樣，必須相互協調以維持飛航安全。

今日研討會包括低空空域活動之相關政府機關、飛航訓練學校、普通業航空公司、全國各地超輕協會以及專家近百人與會。不少與會者在交流活動經驗時，均指出無人機活動日益增多的現象，除了分享避讓經驗與心得，也提醒各方應注意此一趨勢。

中部、東部與南部的超輕活動團體代表，不約而同爭取放寬各項限制，例如飛航高度不應限制在1000呎以下，可放寬至3000呎，活動空域之有效期限應由2年延長至5年、輕航機的認定過程不應排除起落架可收起的航空器等。

朝陽大學教授盧衍良指出，優先保障飛安才有總體民航發展的空間，部分飛航事故肇因本身並不合法，因此如何合法的飛、安全的飛，是當前重要課題，要提升權利強度，就應相對應的提升管理強度。

民航局副局長林俊良強調，低空空域的管理涉及軍機場與軍方訓練空域，在安全前提下，民航局會與軍方討論可行方向。

民航局長林國顯也表示，對於民間的低空空域活動，政府的態度是以自我管理為主，民航局樂見超輕活動團體持續地強化組織能力，也願意協助爭取合法、合理的活動空間。