燃眉之急專案反而需要減少人力？應用貝佐斯兩個披薩原則

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賈伯斯規定每個專案的人數不得超過一百人的故事，不過團隊的人數增加在任何一個業界都是百害而無一利。

美國軟體工程師福瑞德．布魯克斯（Frederick Phillips Brooks）二○○四年出版《人月神話：軟體專案管理之道》（The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering，繁體中文版由經濟新潮社出版），書中提到為了縮短專案工期而增加人力，進度反而會拖延。

一如【圖4-7】所示，在系統開發的世界裡，十個人要花十個月才能完成的專案會形容成一百個月，此時若將人數改成二十人，也無法將工期縮短為五個月。

我過去曾多次挽救快要來不及完成的系統開發專案，而每次最先著手改善的就是減少人數，因為這些專案的專案經理都是因為誤信「程式設計師的人數不足，所以專案才會一拖再拖」的說法，才導致專案的進度一再落後。

反過來說，只要減少人數，就能不再繞遠路，專案也會跟上進度。

接下來本節將按部就班，介紹打造小團隊的方法。

每增加一人，產能就跟著下降

請大家回想一下，公司有新同事報到的情景。

這位新同事報到之後，理論上，舊員工的工作量應該會減少才對吧？

不過，其他成員真的會因為多了這位新同事，而不用常常加班嗎？

如果這位新同事真的像是超人降臨，所有人或許可以不用再加班，但大多數都不是這樣，即使人數增加，所有人還是一如往昔地加班。

有趣的是，假設這位新人調到其他部門，就會發現原本按照進度執行的工作突然停擺，這其實是因為我們習慣製造新的工作。

英國政治分析學家西里爾諾斯古德帕金森（Cyril Northcote Parkinson）在《帕金森定律》（Parkinson’s Law）書中提到：「工作量會隨著參與人數呈正比增加」。

各位讀者是否都有過下列這種經驗：

●明明換了更大台的冰箱，卻還是一下子就塞滿，而且要報廢的食品反而變多。

●明明買了儲存空間加倍的智慧型手機，但是影片與應用程式卻變得更多，儲存空間一下子就不夠用了。

●明明升了官、加了薪，但是存款還是沒有變多。

簡單來說，只要資源增加，就會不自覺用掉增加的資源，所以在增加團隊成員之前，務必三思而後行。

例行公事盡可能不要由內部負責

不管是哪個團隊，當然都渴望怪物級的新同事報到，各位讀者應該也有過不少次「這麼一來，工作就會變得比較輕鬆」的期待對吧？

要是結果一如預期，那當然是再好不過的事，但各位可別忘記，例行公事還是一個人做最有效率。

如果只是單純的例行公事，可寫個程式自動完成，也可以發包給便宜的外國公司負責，雖然這兩種方式在一開始都得投入一定的成本，但從後續的效率來看，還是有一試的價值。

比方說，我曾透過下列的嘗試減少例行公事。

●花了一週寫了統整五十個部門的Excel檔案的Excel巨集，讓原本需要花三天整合的工作縮短成五分鐘。

●取得資料之後，不在日本確認資料的內容，而是外包給菲律賓的公司，以兩倍的人數進行確認，藉此大幅削減成本與提高正確率。

建議大家盡可能讓這類工作內包轉外包，將時間用在需要發揮創意的工作。

應用「兩個披薩原則」

到目前為止，介紹了不少小團隊的優點，但到底是幾個人以下的團隊才算是小團隊呢？

對此，我總是不斷提醒自己記得亞馬遜網站創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）所提倡的「兩個披薩原則」。

這個亞馬遜的原則是指「團隊的規模不要超過兩個披薩能夠餵飽的人數」，以兩個披薩可餵飽的人數來看，差不多是五個人的小團隊吧？

此外，準備如【圖4-8】所示，擴大組織的時候，也可以應用「兩個披薩原則」訂定相關的制度。比方說，由各團隊負責人參加的會議若以五人為上限，就能打造一個五乘以五等於二十五人的大團隊，然後底下的小團隊則由小團隊的負責人管理。

如果是能隨時看到彼此的五人團隊，就不需要另外建立分享資訊的制度。不過，當團隊的規模擴大至二十五人，就得建立分享資訊的制度或是最基本的上班規矩。

如果團隊人數超過二十五人，該怎麼辦？

此時就必須建立各種制度，讓分成三個階層的組織得以正常運作。