遠距醫療守護偏鄉民眾健康

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疫後時代促使人們生活型態改變，相比過往更樂於配戴智慧穿戴裝置來監測身體健康數據，醫療產業也加速數位轉型的腳步，更關注如何運用數位科技為醫療照護產業加值，以自動化、無人化、低接觸的新服務模式，提升營運韌性更能兼顧病患福祉。

近年來，數位醫療轉型腳步加快，在AI（人工智慧）科技及大數據分析的輔助下，個人醫療數據逐漸累積，並在實際就醫上提供醫生重要的指引與幫助；加上視訊問診、雲端數據管理等風潮興起，帶動看診模式同步發生變化，從「病患走入醫院」的觀念轉變成「醫療送到社區」，醫院外持續照護機制逐步建立。

因此，醫療資源相比過往更能送進社區，政府部門、研發單位、醫院、科技廠商等，紛紛積極投入輕量醫材開發、政策面推動、偏鄉醫療資源強化等。於此同時，國內科技廠商對於輕巧精密的行動式關鍵醫療診斷設備不斷創新，配合雲端健康管理平台的普及，也擴大使用族群及應用領域，例如預防醫學與健檢、慢病管理、銀髮照護及運動復健等領域。

●醫療資源不均 社區行動健檢解題

城鄉醫療資源不均現象，是臺灣長年存在的問題。就世界衛生組織建議，每10,000人要配十名醫師，但截至2021年為止，臺灣仍有240個鄉鎮市區的每萬人醫師人數少於十人。此外，根據2022年原民會十大疾病死亡率調查報告，偏鄉民眾罹患肝病的死亡率較全國平均值高出3.4倍、心臟病接近2倍，顯示臺灣城鄉醫療資源的差距仍待補強。

對於生活在都市的民眾來說，就近就醫或健康檢查並非難事，但對偏鄉居民來說，一趟往返舟車勞頓，以今年在經濟部產業技術司補助下啟動的「社區行動健檢服務」中，首波服務的三個鄉，芳苑鄉（32,720人）、埔鹽鄉（31,919人）、大城鄉（16,119人），醫師數量均僅有個位數（埔鹽鄉八位、芳苑鄉七位、大城鄉六位）。

至於醫療院所方面，由於影像醫材設備通常體積大、重量重，不方便搬移到院外，且專科醫生（例如牙科醫生、眼科醫生等）也不易到社區現場；加上，社區健檢項目多，受檢民眾又大部分是現場臨時報告，造成健檢現場秩序維持不易，且目前社區健檢仍是紙本表單作業，紙本保管不易。而健檢活動後，由於民眾散居各地，當檢測結果發現異常，只能依賴個案師逐一以電話通知與追蹤，相當耗費護理人員的時間與人力。

為強化偏鄉醫療，經濟部與彰化基督教醫院合作，導入工研院及金屬中心兩個法人單位研發能量，並攜手五家業者開發了十項可攜式醫檢器材，其中包括仁寶「手持式超音波」、杏澤科技「牙菌斑診斷儀」、明達醫學的眼底鏡/眼壓機、創心醫電的心電圖儀等，搭配工研院服務系統科技中心的「iMAS智慧醫療資訊平台」，助長者早期篩檢出疑似糖尿病、心血管疾病、肺癌和口腔癌的症狀，亦能整合不同時間、不同場域的檢測數據，提供遠距跨專科會診行動健檢服務。

●一只皮箱 提升醫療可近性

工研院「iMAS智慧醫療資訊平台」將各項醫材整合為一輕量醫療包，透過即插即用的兼容性、智慧閘道器資料整合，醫材快速配對數據上傳提升作業效率，並以病患為中心之協作群組，透過時間序列可視化數據、個管資料與醫師連結形成個案醫系圖，在診斷評估、醫囑跨科會診上更有效率。再加上遠程跨專業會診功能，打造一個從醫院走進社區、從都會延伸偏鄉的行動化、輕量化遠程醫護終端解決方案。另外系統也符合國際標準格式（FHIR/DICOM），並可加密進行跨醫療院所進行資料交換，保障病患健康醫療資訊做到滴水不漏。

工研院積極擘畫「2035技術策略與藍圖」，期盼透過科技驅動醫療照護產業的革新，建構「健康樂活」的應用領域，透過科技導入與服務創新，推動國產化行動醫材與醫療ICT，普及到民眾身邊，提高健康照護的就近性，增加醫護體系的效能。