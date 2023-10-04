美元強襲！新台幣創七年新低 最壞情況曝

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2022年底迄今新台幣走勢

國際美元指數狂飆，暌違十個月再站上107大關，非美貨幣貶壓加劇，隨外資加大匯出力道，新台幣3日早盤一路趨貶，帶量重挫逾1角，一度跌破去年10月盤中低點32.345元，尾盤在央行調節下，貶幅收斂至9.1分，終場收在32.328元兌1美元，創2016年7月7日以來逾七年新低，總成交量放大至14.69億美元。

新台幣今年以來大舉走貶，至3日止貶值已達1.62元或5.01％，收在32.328元，與今年高點29.7元相較，上下波動2.628元。匯銀主管說，以過去新台幣年均高低震盪3元來看，今年低點預計在32.7元附近。

但是美國聯準會（Fed）高利率可能持續更久時間，若後續Fed比預期更鷹派，強勢美元再獲有力支撐，新台幣不排除貶至更低價位，最壞情況將挑戰33元整數。

央行統計，美元指數強漲0.75％，主要亞幣全倒，泰銖重摔0.51％、星幣下殺0.34％、印尼盾挫0.32％、新台幣貶值0.28％、馬來幣下跌0.26％、日圓走低0.03％、披索小貶0.01％，人民幣及韓元休市。

匯銀主管說，外資大量匯出，熱錢持續外流買美債，新台幣開盤即被打到破32.3元，雖出口商伺機進場積極拋匯勉強撐住匯價，但賣壓不及外資買盤，出口商預期匯價貶勢持續，在32.35元價位上停手轉為惜售，終場前靠央行苦撐全力阻貶，跌幅趨於收斂。

國際美元指數衝回107高點，美債殖利率繼續走升，匯銀主管說，相較於台積電股利殖利率約2％多，2年期美債利率已5％以上，外資自然大舉轉進美債，要期待外資回補台股的難度很高，新台幣恐將續弱，短期先測試32.5元關卡，貶破後將再挑戰32.8元。

匯銀主管說，關鍵指標仍是人民幣，後續看雙連假後走勢，若中國人民銀行放鬆匯率干預，人民幣持續疲軟，新台幣也不容易反轉回升。