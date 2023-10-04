央行穩匯 上半年僅砸8.8億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

央行近年匯市調節狀況

美元續強，新台幣已連貶六個月。中央銀行3日出爐的書面報告指出，上半年包括美國聯準會、歐洲央行與英國央行持續緊縮貨幣，亞洲貨幣走勢偏弱，國內美元供需大致相當，央行進場小幅調節，累計僅淨賣匯8.8億美元。亦即央行上半年多數順勢而為，但仍有進場「穩匯」。

若加計去年全年淨賣匯130億美元，近一年半央行淨賣匯達138.8億美元。

央行書面報告指出，由於國際美元走強，加上外資累計約匯出157.14億美元，是今年新台幣重貶主因，但新台幣與其他主要貨幣相比，貶幅仍居中。上半年新台幣對美元貶值1.37％，小於日圓慘摔9.14％、人民幣重挫4.28％及韓元大跌4.04％，央行上半年淨賣匯8.8億美元，若加計去年下半年淨賣匯47.5億美元，合計近一年來淨賣匯達56.3億美元，約當國內生產毛額（GDP）的0.76％。

新台幣自去年以來一路走弱，央行官員表示，去年上半年央行淨賣匯82.5億美元，為央行2020年起公布統計以來最高，其次為去年下半年淨賣匯47.5億美元，去年合計淨賣匯130億美元，今年上半年淨賣匯8.8億美元，則是統計以來第四高。

第三季以來市場預期美國經濟可望軟著陸，加上外資賣超台股及領到現金股利匯出，匯市出現美元超額需求，至9月28日止，新台幣對美元較6月底貶值3.51％，較去年底更貶值4.83％，「但仍相對其他貨幣穩定」。

央行強調，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性，長期來看，新台幣對美元匯率波動度，小於星幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。

央行並提到，至8月底止我國外匯存底餘額5,655億美元，較上年底增加106億美元；至6月底外幣流動性約6,956億美元，包括官方準備資產5,698億美元、其他外幣資產327億美元、其他未來一年內可使用的外幣流動性931億美元。

央行2024年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，達2,000億2,706萬元，較上年度預算繳庫數增加193億餘元。