央行看明年全球經濟 美歐日平穩 陸有下行風險

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中央銀行4日將赴立法院財委會報告，其中針對全球經濟情勢，央行預期，明年美、歐、英、日的經濟成長力道仍平緩，新興經濟體如韓國、台灣與東協等經濟展望轉佳，但大陸經濟下行風險仍存在。

央行認為，今年主要經濟體的經濟表現分歧，美國經濟穩健成長，歐元區及英國景氣低迷，日本經濟溫和成長，大陸經濟回溫。而明年全球經濟，先進經濟體如美、歐、英、日等依舊穩定成長，南韓、台灣與東協等經濟則可望轉佳，唯一較大風險就是大陸經濟下行。央行引用S&P Global，預測本年全球經濟成長率為2.6％，明年則降至2.3％。

央行指出，今年全球貿易量成長率持續下滑，明年可望回穩，由於今年終端需求不振，加上廠商因地緣政治調整供應鏈生產基地，影響全球貿易成長動能，國際機構普遍預測，今年全球貿易量成長大幅低於去年，明年可望因需求復甦，產業庫存回歸正常水準，全球商品貿易情勢回穩。

物價方面，央行分析，疫後生活正常化，外食、旅宿與娛樂服務等供不應求，服務類價格漲幅多仍居高，導致全球通膨率回降緩慢。據S&P Global預測，今年全球通膨率由去年7.6％降至5.7％，明年可望續降至4.2％，美、歐 等主要經濟體通膨率仍高於央行政策目標。

以美歐通膨而言，央行預期，美、歐高利率仍將維持一段時間，日、陸續寬鬆貨幣，當前勞動市場仍緊俏，核心通膨率緩降，美、英、歐整體通膨率仍高於目標，未來將持續依經濟數據決定合適政策利率路徑，為免通膨預期再度升溫，高利率或將維持更長時間（higher for longer）。

國內方面，央行預測台灣輸出及民間投資可望恢復成長，明年經濟成長率將回升為3.08％；物價也可望低於今年，估明年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別降為1.83％及1.73％。