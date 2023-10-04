外資今年轉賣超 專家仍看旺Q4台股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資提款走人 今年來轉賣超

美債、美元指數同步挺升，3日新台幣匯率貶至逾七年低點，外資賣股落跑，轉為賣超台股157.95億元，外資今年來對台股「開高走低」從6月中買超最高一度4,345億元到歸零、轉為91億元賣超，聯發科、鴻海、光寶科及華新都遭提款逾200億元。

今年來台股「內熱外冷」，儘管外資「冷眼旁觀」拋股走人，但投資專家仍看好第四季台股多頭行情。統一投顧董事長黎方國基於五大利多，看好第四季台股千點上漲行情：一、美國將進入超級財報周，估計S&P500企業第四季獲利可望轉為年增，扭轉第一、二季年減頹勢；二、選舉行情發酵，從1996年總統民選後，大選前一年的10月漲率100％，前60～90天台股都出現大漲；三、台積電19日法說會將釋出第四季展望優於預期；四、產業旺季到、庫存已慢慢消化；五、集團股作帳行情。至於唯一利空是美國11月可能升息。

資深台股分析師杜金龍統計，每年第四季是台股平均漲幅第三高，多頭行情常會延續到平均漲幅最高的第一季。

每年第四季是美台消費旺季，包括新舊曆年民生消費旺季，以及年底歐美感恩節、耶誕節帶動的消費電子產器旺季等，富邦投信統計，過去十年第四季，台股平均漲幅4.4％，美股那斯達克指數及S&P500指數都各平均上漲5.2％及5.4％。

杜金龍更統計台股過去61年第四季漲率超過七成，平均漲幅更達到4.676％，第一季、第二季及第三季平均幅各為8.63％、3.66％及1.20％。杜金龍說，外資近來賣超，新台幣貶值，3日再轉為賣超157.95億元，是受到美國10年期公債殖利率飆至4.688％、創下近16年新高，帶動美元指數大幅升值，致新台幣匯率重貶、外資賣股匯款。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，每年11月感恩節到12月耶誕節，是美國傳統購物旺季，電子消費旺季，有望帶動美股另一波漲勢。