打房無效？ 央行解析兩大因素

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中央銀行6月祭出第五波房市選擇性信用管制，新增規範自然人特定地區（六都加上新竹縣市）第二戶貸款上限為7成，但據央行3日發布書面報告指出，國內全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，至8月底止仍有37.2％，略高於去年底的36.8％，從數據看，央行打炒房似乎尚未見效。

對此，央行強調有兩大因素導致此情況，一是總放款（分母）增幅相對有限，今年以來出口持續衰退，導致製造業貸款成長減少。二是購置住宅貸款與建築貸款餘額（分子）持續擴增，民眾申貸購屋自住需求（含青安貸款）持續，以及房價居高，使新承做購屋貸款金額與購屋貸款餘額持續增加，且不動產業者興建房屋與推動都更、危老重建需求增加，使建築貸款餘額持續上升。

央行也強調，今年以來全體銀行不動產貸款餘額年增率持續走緩，8月不動產貸款、購置住宅貸款及建築貸款年增率分別為5.62％、5.15％、7.38％，均低於2020年央行調整管制措施前水準，當年11月分別為9.79％、8.06％、16.9％。觀察銀行法第72條之2規範比率，本國銀行辦理住宅貸款及企業建築放款比率，由去年底26.6％降至今年8月底的26.3％，未超過規範上限30％。

央行認為，隨政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，央行自2020年底祭出選擇性信用管制措施，加上相關部會抑制預售屋炒作，平均地權條例修法實施，及央行去年第一季起的緊縮貨幣政策，今年以來房市交易趨緩，房價漲勢亦漸緩。