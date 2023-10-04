股匯雙跌 台股以盤待變

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因亞幣貶勢不止，外資擴大賣超157.95億元，並鎖定指標股緯創與台積電提款，台股3日終場下跌102點收16,454點，指數退守5日線，以盤待變，成交量縮減至近三日最低2,614億元。

證期局副局長黃厚銘指出，亞股3日多數下跌，台股也受到影響，但跌幅相對較小，台股今年以來在亞股中表現前段班，截至10月2日止，台股漲幅17.11％，相較日本漲幅21.71％、韓國漲幅10.22％％、上海漲幅0.69％、新加坡跌幅1.31％、香港跌幅9.97％，台股表現相對亮眼，且整戶信用擔保維持率為174.59％，比9月28日172.13％還高。

同時，台股基本面尚稱穩健，8月底本益比18.09，現金殖利率3.64％（加計股票股利為3.74％），上市櫃公司至8月底累計營收約25兆元，較去年同期減10.90％，但為歷年同期第三高。

台股3日以下跌37點跳空開出，主要權值股紛紛走弱，儘管聯發科逆勢勁揚，帶動IC設計族群上揚，但新台幣在內的亞幣重貶，造成主要亞股重挫，加上AI族群修正，午盤過後跌點擴大，以接近最低點的16,454點收市，三大法人賣超184.05億元，其中外資轉賣超157.95億元，自營商賣超41.52億元，投信再買超15.47億元、為連43日買超，八大公股行庫亦進場買超42.17億元。

萬寶投顧董事長朱成志表示，現階段可觀察二點，第一外資今年累計到3日轉為賣超91.47億元，第二是新台幣匯率貶破32.35、創七年來新低，內資對抗外資趨勢不變，若新台幣匯率回升，外資回流、內資將迎來逆轉勝。