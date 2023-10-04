對中晶片禁令 美擬擴大補破網

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美國可能在對中晶片禁令滿一周年之際擴大禁令規模，美國官員表示，政府可能在近日更新對中國晶片設備與AI等運算晶片的限制措施。而近期中美交流較為頻繁，市場關注該禁令執行力度與雙方談判狀況。

■禁令滿周年要更新規定

科技業者指出，台系設備輸往中國多是成熟製程，新禁令對台灣半導體設備廠衝擊有限。

路透引述美國官員表示，拜登政府有意在10月7日對中晶片禁令滿一年時更新規定，主要會根據這段時間來，日本和荷蘭等盟國對中國新推出的晶片限制措施來調整，在新禁令配合下，預計封鎖更大範圍的晶片設備進入中國。政府官員表示，更新法規預計也將補足AI等運算晶片的部分漏洞。

美國官員表示，根據政府官員之間的對談，中國早對美國會在禁令頒布一年左右推出更新版做好心理準備。該官員表示，美國政府近幾周已經跟中國官員釋出更新禁令的訊息。

美國去年10月頒布對中國晶片禁令後影響廣泛，也衝擊美國晶片設備公司業績，這段時間來，美國促使日本和荷蘭加入封鎖陣線，並對中國頒布量子、晶片、AI等領域投資禁令。

■鎖定AI等運算晶片漏洞

但部分事件也讓市場懷疑美國技術封鎖的成效，如輝達等美企推出降低規格產品供應中國市場、中企中芯國際疑似幫華為代工約7奈米性能的晶片等。因此這段時間來，美國多次傳出有意擴大管制與禁令範圍。

值得注意的是，中美官員近期交流趨向頻繁，外界觀察該事件會否變成兩國拉扯的籌碼。報導引述知情人士表示，美國政府可能會避免在11月舊金山亞太經合會（APEC）前發表相關資訊，以更好在APEC上促成美中元首會面。美方官員表示，目前相關禁令最終需要的技術環節還沒完成，最終計畫還沒定案。

美國商務部長雷蒙多剛在8月底造訪中國，促成美中啟動出口管制信息交流機制等新的溝通管道。白宮國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任、中國外長王毅在9月中旬也進行會談。日前外媒報導，王毅或在10月訪問華盛頓籌備習拜會。中國國務院副總理何立峰近期也可能造訪華盛頓，有望成為拜登政府迄今訪美階級最高的中國官員。

專家認為，中美官員雖開始交流，但多數議題仍存在很深分歧，若出現新引爆點，雙方可能再現爭執、影響後續的高層交流。