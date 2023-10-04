4台廠助華為建晶片廠？崇越、漢唐喊冤 經部要查

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美對中國晶片禁令擬擴大範圍

中國資通訊大廠華為8月底突破美國晶片制裁，推出新一代智慧手機Mate60系列，在各界關注華為何以能突破美方封鎖之際，外媒3日披露，崇越、漢唐、亞翔等四家台灣企業協助華為建設晶片基礙設施，消息震撼業界。由於正值美中科技戰敏感時刻，我經濟部表示，將調查上述幾家台企與華為的關係。

針對相關傳言，崇越表示，旗下環保工程事業—蘇州崇越公司，於2022年初取得深圳市鵬芯微集成電路製造有限公司廢水處理工程案，工程已近尾聲，即將進行驗收作業，雙方僅就環保工程項目進行合作，未涉及半導體材料或設備相關業務往來，所有業務活動皆遵循各國各項法規，絕無踰矩情事。

漢唐指出，深圳市昇維旭公司接獲華為建置廠房的合約，將該案委託給漢唐中國子公司「江西漢唐」，昇維旭與江西漢唐主要從事廠房建築的建置，沒有任何半導體相關設備，故無違反美國出口管制疑慮

亞翔公司則截至發稿前，未對此事做出回應。

自2018年底美中科技戰升溫後，華為就成為美方鎖定的頭號對象，美國去年底以來更聯合日本、荷蘭等盟友圍堵，斷絕中國在先進晶片技術的崛起。未料華為推出的5G手機Mate60系列，搭載疑似7奈米製程的麒麟9000s晶片，更傳出採用SK海力士記憶體，引發相關政府與業界緊張。此番外媒點名台企是美國防堵線上的破口，同樣令我方高度重視。

據外媒3日報導，今年8月，外媒記者於華為在深圳即將建成的晶片廠工地周邊，發現多名來自台灣企業的員工，包括晶片材料經銷商崇越科技、亞翔工程子公司員工；而且另一座華為投資的工廠，還發現台灣工程建設業者漢唐集成子公司的員工。

此外，台灣化學品供應設備矽科宏晟官網表示，獲得深圳鵬新旭科技和鵬芯微的合約，但鵬芯微在2022年已被美方列入黑名單，而且這兩家公司已被點名有與華為合作建設晶片製造設施。在外媒詢問後，矽科宏晟已自公司官網刪除相關訊息。