外資看聯發科 千金價又啟航

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外資對聯發科財務預期

IC設計龍頭聯發科歷經修正，終於再現千金目標價！摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，聯發科掌握AI驅動的產品循環，步上從智慧裝置華麗轉向AI裝置之路，重新評價（re-rating）行情才正要展開，將推測合理股價拉上1,000元；美銀證券最新將股價預期升至1,100元，共襄盛舉。

聯發科2020年底吸引一眾外資喊出千金目標價，股價於2021年兩度登峰，最高突破1,200元，隨後自2022年初展開修正，波段最低下探533元，比腰斬更慘烈，市場已許久沒看到研究機構將聯發科股價喊上千元的盛況。

摩根士丹利證券繼8月底、9月中兩度升評聯發科後，在光輝10月伊始再調升至1,000元，展現對聯發科後市的高度信心。美銀證券此次將股價預期調高到1,100元，穩居目標價最高地位，有趣的是，兩家大型外資同步給予聯發科四位數股價預期，瞬間點燃多頭之火。

聯發科獲得大摩、美銀兩股助力推動，3日大漲3.62％或27元，收772元，且對照二家外資給出的千元級目標價，潛在上檔空間達30％～42％。

聯發科是全球智慧裝置市場的主要系統級晶片（SoC）供應商，大摩提出，隨生成式AI的殺手級應用如：ChatGPT開始展露頭角，半導體成長主軸由行動運算領域，轉往AI運算領域，未來幾年，汽車、智慧機、消費性電子產品等各種設備都將增加採用AI功能，聯發科皆可從中受惠。

摩根士丹利觀察到，過去一季以來，聯發科在雲端與邊緣AI業務取得長足進展，估計2024～2026年期間，AI將替聯發科額外帶進60億美元營收，年複合成長率約18％，占2026年整體營收的貢獻比重將超過25％，展現在AI浪潮中的變現能力，值得市場給予股價更高評價。

美銀證券認為，聯發科在AI領域中為隱藏寶石，瞄準搭上終端裝置AI趨勢，將超越雲端特殊應用晶片（ASIC）的潛力，簡單來說，生成式AI就是將聯發科股價從去評價化（de-rating），扭轉為重新評價的最佳利器。另外，聯發科與輝達的策略聯盟，可望開拓出更多營運上檔潛力。

根據外資估算，今年就是聯發科獲利谷底，2024年每股稅後純益（EPS）將大增65％，來到71.5元，直逼2022年成績，2025年更將衝向91.7元。