台積電翻多 3外資升目標價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台積電法說前外資積極暖身，不僅「全年財測不下修」為樂觀派共識，短線利多報佳音更吸引研究機構大舉著墨，包括匯兌因素有利、智慧機急單等利多開始凝聚，海通國際、麥格理、美銀證券同步調升股價預期。

市場先前瀰漫台積電恐再度下修全年財測的悲觀言論，最近不只高盛出面力挺，海通國際證券電子研究主管蒲得宇也預測，台積電將不會在19日的法說會上調降財測，即全年營收年減10％很可能就是最終版本。美銀、麥格理、海通國際證券分別將台積電股價預期調高為760元、699元與650元。

台積電股價經過連續性修正後，也終於在9月底出現止穩跡象；3日受外資賣超2,604張影響，台積電終場下跌4元或0.75％，收529元，守住10日線。

據高盛、海通國際、麥格理證券近期對台積電的觀察，可以發現台積電法說會可望受惠四大短線利多挹注：智慧機急單、AI需求加持、新台幣貶值與評價面偏低。

蒲得宇認為，下半年復甦偏弱已在市場預期之中，然2024因庫存水位恢復正常、半導體內容提升，復甦將更顯著。短線來看，大陸市場智慧機庫存已經降到正常值以下，加上雙11檔期又有新機推出，海通國際所做供應鏈調查顯示，高通與聯發科已經提高對晶圓的需求，也就是說，久違的智慧機急單將會出現。

同時，受惠於最近發表的L40S，海通國際也發現AI需求依然強勁，有鑑於以上兩項理由，估計台積電第三季營收將季增10％，毛利率為53.4％，均優於財測預期。

麥格理證券亦認為，台積電下半年復甦表現究竟如何，將是一場高庫存水位對決高效能運算（HPC）、AI成長性的拉鋸戰，儘管多空尚未有輸贏，但台積電目前僅交易在2024年推估每股稅後純益（EPS）的13.7倍本益比，比過去五年平均還低了0.7個標準差，評價面明顯偏低，因此，將推測合理股價調升到699元。

再者，高盛證券提出，新台幣兌美元匯率第三季進一步走貶，將提供毛利率良好的緩衝，估計台積電第三季毛利率、營業利益率為53.5％與40.3％，雙雙比財測高出1個百分點左右。

美銀認為，生成式AI的新功能創造出更多內容，讓AI爆發力從伺服器擴散到智慧終端裝置，未來有機會觸發以智慧機為主的消費性電子產品換機潮。台積電身為趨勢的關鍵推動者，未來產業地位將愈來愈高。