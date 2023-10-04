3日盤中閃見11千金 台股千金潮...多家排隊

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受到國際金融情勢影響，台股近期走勢震盪，但盤面經常維持十千金，3日盤中更閃見11千金。法人指出，能成為千金股的個股，象徵是該產業的翹楚，台股擁有十千金也透露著目前是多方掌控的盤勢，由於2024年全球經濟及產業成長動能都優於今年，預期將有更多高價股入列千金股。

3日進入十千金之列的為譜瑞-KY，開盤3分鐘隨即攻破千元重要關卡，終場上漲3.91％收1,010元，可惜的是亞德客-KY終場失守千金、下跌0.7％收998元。

法人指出，譜瑞-KY今年雖不比2021年2,000元高峰期的璀璨營運，但重新拿下千金股，主要是市場預期營運谷底已過，隨著2024年商用型PC的換機潮，有望推升USB4 Retimer 、HDMI 2.1/2.0 Retimer出貨成長。

除了現有的十千金，亞德客-KY、川湖、嘉澤等亦是法人看好的千金股，甚至目前股價772元的聯發科，外資亦看好入列千元目標價。

旭隼為不斷電系統廠，材料-KY為絲束廠，應用在香菸濾嘴，屬於特許行業，二家今年上半年每股稅後純益（EPS）分別為23.71元、22.72元，法人圈估今年EPS最高有望達48.2元及58.53元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，高價股是多頭信心的關鍵指標，目前有十千金也顯示台股由多頭控盤，而明年經濟動能優於今年，預計有更多高價股入列千金股；往年由光學鏡頭大廠大立光扮演台股的領頭羊，今年由IP矽智材的世芯-KY強勢崛起竄出，股價從今年3位數來到4位數的千金股，催化的利多是訂單能見度高，客戶為國際性大廠，如亞馬遜、特斯拉、英特爾等，挾著世芯-KY的漲勢，增添AI伺服器供應鏈的雄心壯志。

至於問鼎台股準千金股名單則是川湖、嘉澤，3日股價分別收在907元及825元，緊緊抓住AI伺服器商機。

川湖為AI伺服器導軌龍頭廠，嘉澤為CPU Socket（扣件）廠，川湖今年曾經閃現千金股二天，公司喊出在AI伺服器市占率五成，產業才剛興起就能搶到超過一半商機，靠得是專利保護，市場看好為台股後起之秀。