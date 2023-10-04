蛋殼區急漲 苗栗預售屋比高雄貴了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全台主要縣市預售屋總價中位數

近年房價漲幅大，不僅七都預售屋總價中位數全數突破千萬元，就連過去屬平價區的苗栗、基隆、彰化、台東等四縣市預售屋中位數房價也都站上千萬元，其中苗栗更因竹科外溢效應，總價漲至1,140萬元，超車高雄市。

根據永慶房產集團統計顯示，五年前全台預售屋總價僅雙北市超過千萬元，桃、竹、中、南、高等五都近年也陸續站上千萬元大關，其中新竹市今年1,990萬元、新竹縣1,630萬元，雙雙超越新北市，成為全台預售屋總價第二、三高的縣市。

過去房價僅約600萬元的非七都縣市，在這波蛋殼區房價漲勢更勝蛋黃區的影響下，如今預售屋總價都已站上千萬元大關，全台房價最低的屏東縣也達到780萬元，花蓮、宜蘭及南投縣總價也達800萬元以上；苗栗縣預售屋總價更直線上揚，2019年不過565萬元，今年已達1,140萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，苗栗縣近年竹科竹南園區擴廠與五楊高架向南延伸規劃，帶動人口移入與房價成長，而成熟的生活機能與較新竹親民的價格，吸引不少通勤新竹的自住購屋者在此置產，又以頭份與竹南預售屋交投最為熱絡。

基隆、彰化、台東三縣市今年預售屋總價也都突破千萬元大關，陳金萍表示指出，台東因好山好水過去就吸引不少富裕族群、退休族在台東置產，作為度假、退休住宅用，隨著台鐵南迴線電氣化完成，更吸引部分投資民眾，購置住宅經營民宿。

基隆、彰化也因台北、台中房價高漲、買盤外溢，房價跟進核心都會區。陳金萍表示，基隆除在地自住需求外，雙北地區高昂的房價，使部買盤外擴至基隆居住，隨著TPASS通勤月票上路後，北北基桃生活圈更為緊密，加上南港、汐止產業聚落成型，連帶推升基隆預售屋房價；彰化也因相對台中親民的房價吸引台中客轉向彰化購屋，再加上彰化當地自住需求，也使得彰化預售推案熱絡，進而抬升預售屋價格。