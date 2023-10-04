選戰加溫 建商觀望縮手 推案五季新低

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據591新建案調查顯示，全台第三季推案量總銷4,588.7億元，季減8％、年減11％，更是近五季以來首次單季不到5,000億元，過去受惠台積電題材、房價一路突飛猛進的新竹、高雄及台南等地房價應聲下挫，年減幅約4％到12％；反觀基期較高的雙北、台中等地則是年漲10％。

591新建案指出，928檔期推案量縮、第三季推案力道持續弱化，尤其在總統大選白熱化及囤房稅2.0等議題攪局下，政策環境變動下，建商不願當出頭鳥，寧可暫緩推案或低調行事，部分地區開始步入盤整階段。不過在新青安房貸、央行利率連二凍等利多進場下，市場空頭氛圍已被沖淡不少，剛性自用買盤逐漸回籠，低總價、小坪數的產品銷況仍能傳出捷報，預計選前房市都將確立「多空拉鋸、量縮價穩、個案表現」三大主軸。

第三季全台共有390個建案推出，總戶數約2.54萬戶，無論個案數、戶數均較去年同期衰退一至二成；以總銷金額來看，除台中、高雄二都較去年同期有微幅增加外，其餘五都都有明顯衰退。

業者觀察，台北市總價超過2,500萬元的門檻，消費者接受度相當有限，隨著選舉氛圍濃厚及日前大直工安意外等不確定性，推案量比去年同期減少23％；新北市則因接收台北市高房價外溢，建案促銷催出自住買氣，三重、板橋等蛋黃區指標案撐住買氣，推案量減少3％；原本供給量大的桃園建商心態保守，推案量更是腰斬。