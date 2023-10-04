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助台商 賴清德：印太設產業園區

大選牛肉連發！同步挺新創，五年內創造2萬個就業機會，年促投資1,500億

●民進黨參選人賴清德3日召開國政說明會，暢談創新經濟，智慧台灣相關主張。圖／賴競辦提供
●民進黨參選人賴清德3日召開國政說明會，暢談創新經濟，智慧台灣相關主張。圖／賴競辦提供

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民進黨總統參選人賴清德3日拋出「創新經濟，智慧國家」政見，針對產業創新與國際布局主張，將透過國際合作在印太地區推動設置「產業園區」，方便台商到印太發展有好的基地，並鎖定在日本、美國、歐洲及東南亞印太地區，設立海外創業中心分據點，提供海外市場落地服務。

另為協助新創發展，賴清德將打造「創新創業雨林生態系」，目標五年內創造2萬個新創就業機會，新創投資金額每年促成達1,500億元，展現強大決心推動新創事業發展。

賴清德第四場國政以「創新經濟，智慧國家」為主軸，拋出七大主張。他說，台灣要以提升產業國際競爭力與韌性，成為經濟日不落國。除持續推動蔡總統的「六大核心戰略產業」外，他選定發展半導體、AI、軍工、安控、資通訊（例如低軌衛星）等「五大信賴產業」，讓台灣成為全球供應鏈「可信賴」的伙伴，壯大台灣科技與經濟。

布局全球策略上，賴清德除強調與理念相同國家簽定投資保障外，首度拋出在印太地區成立「產業園區」，方便台商到印太發展有好的基地，得到好的幫助，穩固公司發展。

產業園區設定在那些國家？賴清德說，有不少台商想回台，但有些更適合在印太地區，他主張台灣政府應跟其他國家政府一樣，在適合投資國家開闢產業園區，讓有需要台商在該處群聚，讓產業更順利，也會更安全。

至於海外創業中心，賴清德表示，希望強化功能，因台商在其他國家投資，勢必面臨融資、當地法規、行政等問題，台灣政府應站在第一線協助海外投資台商，和他們站在一起。同時，要和其他國家簽訂雙邊或多邊貿易協定，讓台灣產品行銷全世界。

在打造「創新創業雨林生態系」主張，賴清德設立「五年內創造2萬個新創就業機會，新創投資金額每年達1,500億元，十年內讓台灣成為創新解決方案淨輸出國」三大目標。

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