工程會祭兩指引 嚴控工程出包 民間首納管

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

工程會二防範指引重點

近期施工問題不斷，引發外界對工程施工種種疑慮。行政院高層透露，工程會4日將召開跨部研商會議，並發布兩大指引嚴控工程出包，預計本月上路。據悉，兩指引除了強化監督公共工程，還首度將民間工程列入依循納管的對象。

台北大直9月發生民宅坍塌，一樓直接變成地下室，震驚社會，加上先前不少工程出包，如塔吊構件、冷氣機掉落及外牆磁磚掉落等問題不斷浮現，行政院長陳建仁指示行政院政委、工程會主委吳澤成就損鄰、危害公安事件找出解決方案。

行政院高層證實，工程會4日上午將召開「道路塌陷及鄰房基礎淘空之防範指引」及「工程高空作業災害之防範指引」兩草案的跨部研商會議。為求周延，包括內政部、經濟部、勞動部、交通部及六都預計都將派員參與。

以基礎開挖導致坍塌來說，草案就明定在改善對策方面，未來將藉由團隊合作，後階段檢視前階段成果並反映問題。強化確認機制法規部分，將研議檢討基礎開挖結構外審條件及縮短審查時間，並檢討勘驗項目及時間點準則。另外，也會研商將緊急應變計畫納入施工計畫書，並建立監測資料定期回報及公開機制等。

工程會官員指出，讓民眾有安全生活環境是政府責任。從近期事件發現，設計、監工到施工往往沒有連續性，出事又互相踢皮球，這次推出兩大防範指引，將強化彼此間無可分割的責任，且必須就合約落實來執行，沒有落實的罰則回歸原本法律辦理。

工程會官員強調，以往工程會只就公共工程規範，這次訂定的指引，則是讓公共工程跟民間工程都一體適用，而這也是首次盤點現行法規後，做了系統化的處理，讓各個工程都有所依循，防患未然，希望相關事件不要再發生，至於上路時間，召開跨部會議後多少需要調整與修正指引，目標為本月上路。