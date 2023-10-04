台北A辦租金行情 再創新高

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受惠企業自用需求殷切、及辦公總部升級潮的加持，台北市A級辦公大樓租金身價再創新高，最新調查顯示，台北市A辦平均每坪月租突破3,000元大關，來到3,052元，年漲幅達3.6％；接下來，台北市信義計畫區最新完工的「富邦A25」可望成為亮點，據悉中高樓層每坪月租開價站上5,000元，將挑戰最高平均開價的頂級辦公大樓。

仲量聯行3日公布2023年第三季商用不動產市場季報，聚焦在辦公租賃市場。仲量聯行董事總經理侯文信表示，最近市場的焦點，一個是辦公租金已突破3,000元大關創新高；另一個則是「富邦A25」可望出現亮眼的租金行情。

仲量聯行副總經理游淑芬表示，「富邦A25」因有近3萬坪辦公空間釋出招租，使得北市A辦平均空置率攀升至4％以上；但由於自用、去化、預租的總面積逾1.4萬坪，促使成交租金持續向上攀升，信義頂辦的最高租金亦被推升至每坪月租站穩5,000元大關。整體來說，辦公租賃市場仍屬強勁的房東市場格局。

游淑芬分析，下半年以來辦公去化量急遽攀升，主要來自於業主自用，及辦公室升級搬遷需求，需求產業則多為科技、金融、醫藥業。展望未來，除南港區域，北市核心商業區於五年內將有22.2萬坪新供給，其中約14.5萬坪屬可租賃樓地板面積，預計2027年開始市場需求壓力可望紓解。

市場對於綠建築的需求日益漸增，因此對既有建物的房東卻也形成競爭上的壓力，積極尋求維持競爭力的解決方案，由此可見於今年度台北市有屋齡30年以上的「國貿大樓」、「宏國大樓」，分別取得LEED黃金、白金級認證的案例，但由於ESG的範疇很廣，企業可選擇最適合自身的方案與策略逐步落實。