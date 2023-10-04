板新站捷運聯開案 每坪看3位數

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新北環狀線板新站捷運聯開案小檔案

看好軌道經濟，新北老字號建商馥華集團首度揮軍捷運宅，3日簽下板橋史上規模最大的捷運聯開案「新北環狀線板新站捷運開發案」，估計投資金額逾60.4億元，將興建地上38樓、地下4層的居住、購物、辦公等多元化複合大樓，預計2030年完工。市場專家依近期新板特區建案「勝輝一邸」出現每坪116萬元成交實價推估，該案未來每坪可望挑戰「3位數」，總銷逾200億元。

馥華集團首度出手競標捷運聯開案，即成功取得，3日馥華集團執行長陳詠霖與新北市捷運工程局長李政安正式簽下「新北環狀線板新站捷運開發案」。該案基地面積約1,392坪，將斥資60.4億元，打造樓地板面積約2萬坪的複合式捷運宅，未來可售金額初步估計將超過200億元，最快2030年完工，可望成為板新商圈的新地標。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，馥華集團深耕板橋已超過42年，創下當地多個「第一」紀錄，包括打造板橋第一棟電梯大樓、第一家星級飯店、第一間總統套房；四年前馥華集團推出結合艾美酒店、頂級A級辦公室及高端住宅的「馥華艾美」複合式開發案，3日再下一城，正式跨足捷運開發案。鮮少公開露面的馥華集團二代接班人陳詠霖表示，這次取得板新站聯開案，主要是回饋家鄉，並認養基地後面廣場，與緊鄰的「馥華艾美」、「板橋馥華艾美酒店」大樓連通，希望三棟摩天建築可望成為新北市人的情感連結。

新北市副市長陳純敬表示，板新站捷運開發案簽約，是新北捷運開發推動的重要里程碑，因為板新站是新北環狀線沿線投資規模第二大，也是板橋區規模最大的開發案，規劃具居住、購物、辦公等多元服務的複合式捷運宅，1、2樓為商業空間、4到8樓為辦公室，總計約6,100坪商業及辦公空間，可引入就業人口約1,100人。