亞洲首例 台電、緯創共拚風帆發電

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國發會訂出2050淨零排放目標，各單位也積極發展綠能政策，台電3日宣布，與科技大廠緯創旗下智帆風能簽署「高空風能系統試驗合作備忘錄」，雙方將創亞洲首例，攜手打造風帆發電，由於風帆機組具備隨收隨放特性，堪稱「行走的發電廠」。

台電表示，近期整體風力發電與離岸風電雙創新高紀錄，台電除積極善用台灣風場優勢發展風力發電，更聯手智帆風能，將導入德國風帆發電技術（Airborne Wind Energy，AWE），此舉創亞洲首例。

智帆風能2024年預計導入二部裝置容量200瓩由德國SkySails研發，並實際於德國與非洲併網測試的風帆發電設備。該技術透過將風帆裝置施放於200至400公尺空中，利用相對更強的風勢，帶動地面發電機組發出電力。

台電再生能源處長蔡英聖解釋，將以台電彰濱光電場為試驗基地，風帆裝置外觀看起來和降落傘很像，面積約為117平方公尺，運作原理則是類似動能轉為位能，二年測試與數據收集，未來將視試驗成果，進一步規劃運用於離島地區，有助突破既有發電形式的地形限制，除可善用源源不絕的再生能源，也可提高能源自主比例，強化離島電網穩定度。

至於風帆發電和風機發電的差別，蔡英聖說，風機是固定在一處，並藉由風吹動葉片發電，風帆則會放置在不同風層，基本上兩者不會互相影響。

另外，環境部3日也進行韋能能源「偉娜風場」與台亞風能環評初審，前者審議結果為「建議通過」；台亞風能則要補正再審，並在今年底前送至專案小組。