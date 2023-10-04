攜FinTech業者合推保單 保險業樂觀其成

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科技創新日新月異，保險局大幅鬆綁保險業與金融科技（FinTech）業者合作模式，希望緩解現在綁手綁腳的情況，對此，保險業者均表示「樂觀其成」，並認為透過異業結盟，可以加速保單推出及提高能見度，有助通路更多元化，更容易接觸到目標保戶。

近年在險種開發與銷售平台上極積極的保險業者、保經業者，都積極強化數位轉型發展，預期未來創新保單可透過異業結盟方式銷售，對保險公司商品的能見度將有效提高，通路多元化的效益也將更明顯。

保險業者表示，隨著金融科技時代來臨，客戶對保險公司的期待更多，希望有更便捷的互動，除了電子保單、行動理賠等數位改變外，更可結合健康管理、因應物聯網的商品。例如在保戶投保外溢保單的同時，附加穿戴式裝置，像是運動手環，客戶只要上傳運動時的數據，達到一定門檻，就能獲得保單現金回饋或保費折讓。

又如產險業者近年推出車聯網UBI車險，可依汽車的駕駛里程、時段，並結合手機APP或行車監控系統，提供客製化的車險保費加減率，也受到市場的青睞。

業者強調，這樣的創新保險服務，若每項都要受到嚴格的規管，等設計出來早就不符合時宜，因此對於這次保險局能大幅度的鬆綁，確實能讓消費者透過網路取得創新、多元、便捷的保險商品或服務，也讓保險業可結合異業建構多元服務的生態系。

對消費者來說，開放也能便利與即時獲得保險的需求，投保方式不再受限傳統的管道，掌握金融科技帶來的好處，這次的開放，可創造業者、消費者雙贏局面，是金融科技創新的一大福音。