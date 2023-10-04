債券ETF 投資熱潮再起

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債市因美國10年期公債殖利率站上4.6％引爆買氣，10月又進入債券ETF基金配息旺季，近期公告配息的27檔債券ETF基金，多達10檔預估年化配息率達5％，表現搶眼，預期市場資金將掀起新一波的債市投資潮。

10月將除息的ETF出爐，除股票ETF再度掀起配息戰，債券ETF截至2日共有27檔公告配息，以季配息產品為大宗，預估年化配息率超過5％的債券ETF共有10檔，配息表現不俗。產品類型含括新興債、投資級債、非投等債以及產業債ETF，以年化配息率前五名的產品來看，包括國泰5Y+新興債、元大10年IG電能債、元大投資級公司債、群益投資級金融債與凱基新興債10+，除息日都訂在本月19日。

投信法人指出，美國聯準會9月維持利率不變，上修利率點陣圖顯示高利率環境將維持更長時間，會後聲明形容美國經濟為「穩健成長」，市場解讀降息門檻升高，美國10年公債殖利率站上4.6％，吸引買盤大舉進駐債市，已追募七次的元大美債20年ETF，9月27日追蹤標的指數殖利率來到4.8％，為2012年以來新高，因此新增額度釋出後首日即獲逾20億資金流入、五個交易日累積破百億，投資人數並成長至18.7萬新高，足見市場資金瘋狂追買美債。

法人分析，今年以來AI題材領漲股市，但利多效應近期明顯減少，隨美債殖利率高檔走揚，股市評價面的上檔壓力明顯出現，加上債券價格走低代表殖利率提升，是更實際的「價低息更高」，債券ETF約5％～6％的配息率，相較股息收益並不遜色。

另從貨幣政策來看，法人強調，聯準會最近一次會議暫停升息，並表示目前的利率水準已處於需謹慎行事的水位，然美國經濟優於預期、通膨面臨回升風險，故維持利率於5.25％～5.5％不變，仍保留年內再升1碼的選項，降息時點將往後遞延，在市場波動下，加上投資級債殖利率仍具吸引力，資金仍料持續配置資產品質較佳的投資級債。