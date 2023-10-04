收益平準金機制 投信業明研議2.0版

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基金收益平準金機制優缺點

高息基金用收益平準金配息，引發市場熱議，近期申請募集的新基金規劃附加收益平準金機制，都被證期局「卡掉」，未來基金收益平準金機制該如何運作？何時可動用？投信業者訂5日開會進行討論。

據了解，近期即將進場募集的新ETF，包括中信成長高股息、野村台灣創新科技50指數及台新台灣永續高息中小型ETF基金，三檔都聚焦在台股、高股息或配息的ETF，原本在送件時皆有設計基金收益平準金機制，但因收益平準金配息引發爭議，金管會要求檢討收益平準金使用順序、比率、時機及揭露方式，所以要求三檔新ETF先移除收益平準金機制。

目前這三檔即將募集的ETF，可說是檢討平準金機制的首波「受災戶」。

投信業者認為，基金「收益平準金機制」仍有存在的必要，最大的優點就是可讓「股利穩定配發」，上市櫃公司都在特定的時間點配息，配息型基金會第二季或第三季收到大筆股息收入，但一般投資配息基金或配息ETF的投資人期待穩定現金流，當兩者有時間落差時、或者當基金公司宣布基金配息率吸引大量的投資人湧入時，這時候收益平準金機制不但有存在的必要，更扮演重要角色。

尤其對新投資資金有一部分轉入平準金帳戶，可避免基金配息率因規模擴大而被稀釋，可保障原先投資人的權益。

業者分析，收益平準金機制建構在合理分配及穩定機制，目前可能有「被誤用」的情況，因此業者表示，5日將開會討論「基金收益平準金」如何分配、分配順序等相關細節。

由於這三檔即將募集的台股配息ETF，配息時間是落在明年，中信投信、野村投信等業者表示，等新的收益平準金機制確定後，將會依相關規定修改契約加入2.0版基金收益平準金機制，讓所有受益人除有穩健的息收，也會保障所有受益人的權益。