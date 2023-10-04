觀光飯店月餅銷售 掉一成

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不景氣，企業採購中秋禮盒量縮，同時各行各業搶進中秋送禮市場，市場選擇品項因此大幅增加，分食傳統月餅業績，加上民眾健康意識抬頭，多糖高熱量傳統月餅接受度降低，觀光飯店集團今年中秋禮盒銷售盒數較既定目標少了1成。惟為反映成本，觀光飯店調高月餅禮盒售價，營收目標仍勉強達標或小幅成長。

觀光飯店今年端節粽禮銷售業績創史上新高，受此激勵，飯店餐飲集團業者趁勝追擊，瞄準公司行號與企業團體發動攻勢，並上調今年企業採購中秋月餅禮盒銷售目標，希望推升中秋月餅禮盒業績成長10％至20％，並挹注各集團下半年餐飲營收。

惟因科技業與金融業不景氣影響，加上蛋黃酥、檸檬塔、咖啡、茶葉、餅乾甚至多肉植物等各式禮品分食商機下，今年中秋月餅禮盒以「盒數」計，僅漢來美食、六福旅遊集團、凱撒飯店集團及台北美福飯店較去年微幅成長，寒舍集團、老爺酒店集團與台北晶華酒店秋禮今年銷售盒數均下滑。但為反映成本，所有飯店今年皆上調中秋禮盒售價，故整體營收仍較去年全面成長。

台北晶華今年月餅禮盒目標銷售5.1萬盒，目標營收5,500萬元、力拚年增20％。惟因企業採購盒數略減，今年的月餅營收數字近5,000萬元，年增約8％。

台北遠東香格里拉今年月餅銷售目標為2.5萬盒，預估營業額約2,640萬元、年增10％，但因部分企業預算縮減，加上有些企業改採購非月餅類禮盒，因此，實際銷售金額僅成長8％。

老爺酒店集團今年月餅銷售約2.8萬盒，總金額約2,500萬，較去年營收持平達既定目標，但銷售盒數較去年少了1,000盒。寒舍集團去年中秋月餅禮盒實際銷售2.95萬盒、營收2,760萬元。今年目標3萬盒、實際銷售2.9萬盒、營收3,000萬元今年銷售盒數較去年下滑1.7％、但營收成長8.7％，平均單價成長10.6％。