台中自行車週 疫後首開鑼

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備受全球自行車產業矚目的「2023台中自行車週」3日登場，包括全球最大的自行車鏈條供應商桂盟、全球前三大變速器製造商－日商Shimano禧瑪諾、台廠日馳，年產逾1,500萬個自行車坐墊的維樂等逾300家國內外零件廠商參展，惟相較於2019年疫情前的490家參展盛況，今年參展家數恢復約6成。

「台中自行車週」今年疫後首辦，在林酒店、林皇宮、永豐棧、長榮、金典酒店等五家飯店會場展出，其中林酒店主要參展廠商有彥豪、久鼎、米其林、鋒明等；原本計畫在林皇宮展出的愛爾蘭商SRAM速聯集團，最後決定在自家位於台中安和路的「亞洲開發中心」舉辦；而Shimano禧瑪諾、榮輪則在金典酒店展出；日馳、微轉、台萬在長榮桂冠酒店參展；桂盟、維樂、維格、FSA等零件廠於林皇宮展出。

受到全球自行車產業仍在去化庫存影響，不少參展廠商私下表示，展前雖力邀國外買主前來看展，但今年計畫前來採購的國外買主不多，尤其美國買主更少，仍以歐洲、東南亞的買主為主；此外，由於入台證申請問題，今年大陸廠商來台參展與參觀的人數都不多。

台灣自行車公會理事長吳盈進在開幕致詞時指出，台灣自行車產業在全球供應鏈中扮演要角，台灣研發出新的零組件，各國業者都會派出品牌經理、採購經理前來觀摩、取經，甚至下單，如同定錨，成為各國設計方向；而首度亮相的「手搖車2.0」，是自行車研發中心12年來的心血，希望造福更多身體不便的人，也能享受騎單車的樂趣。

自行車研發中心總經理吳永盛則表示，期盼透過手搖車2.0的全面優化，進一步擴大手搖車在台灣的能見度、觸及與使用，未來不只在台灣銷售，更有機會外銷到國際市場。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台灣自行車產業出口占比全球第二大，全台950家相關產業中，有423家是台中在地業者，占比達45％，在全球市場擁有指標地位與話語權，每年透過「台中自行車週」的國際參展交流，促進產官學研合作，推動產業升級，持續帶領產業高值化、電動化、智慧化。