隱於景氣藍燈裡的所得分配困境

上周國發會公布8月景氣燈號，自去年11月亮出藍燈以來，迄今已連十藍了，藍燈月數之長已超過金融海嘯時期。看到這則消息，相信多數人關心的是成長問題，然而，長期而言，成長也是取決於分配，分配不均則成長早晚要出問題，令人憂心的是，台灣在不知不覺中已日趨不均，牽制成長的力量已逐漸擴大。

■富裕家庭消費傾向最低

分配不均為什麼會影響成長？道理很簡單，有錢人就算日進斗金，再能消費，吃盡天下美食，買名貴的跑車，消費終究有限，從總體的觀點，這些錢若不要那麼集中，所帶來的消費動能會更大。真是如此嗎？確實如此，以111年五等分位家庭所得觀察，高所得組（第五分位）的消費傾向是61％，而中產階級（第三分位）是84％，第二分位更高達90％，最低所得組（第一分位）則已超過100％。

所謂消費傾向是指消費占所得的比率，所得高的家庭消費傾向最低，而低所得組的消費傾向最高，有錢人每100元所得裡只有61元拿去消費，中產家庭84元，窮人則全數花掉。宋、明文人雖不懂得消費傾向，但也深諳此理，辛棄疾說：「千年田換八百主，一人口插幾張匙」，明詩：「任君蓋下千間舍，一身能臥幾張床」，所講的就是有錢人的消費傾向，不可能太高。

這也就是說，GDP的果實若能為多數人享有，將有助於消費擴張，消費擴張則景氣隨之繁榮，薪資為之提高，消費因而熱絡，消費熱絡又將帶動GDP，此為正向循環。反之，如果所得日趨集中，則正向循環戛然而止，因為所得不均會抑制消費，而消費低緩則景氣低迷，景氣低迷則薪資下滑，人情之常，薪資下滑自然要節省開銷，如此消費日疲，經濟不振，勢必參差而來。

■民間消費占GDP比率

已跌破5成

台灣的民間消費情況如何？近日大家會覺得還不錯，疫後復甦帶動了旅遊、住宿及餐飲需求，消費看起來很熱絡，但這是疫後短期的數據，從長期的資料會發現，民間消費占GDP的比率近20年（2002～2022）已由56％降至45％，即使今年有報復性消費，依主計總處估計也只有48.6％而已，台灣自1980年經濟快速成長以來，民間消費占GDP比率逐年提升，是經濟成長的功臣，這項比率在2000年前後達到56％的高峰，2010年降至53％，2015年51％，2020年跌破50％，以長期趨勢而言，消費動能轉弱，已非常明顯。

依經濟學家羅斯托的見解，一國經濟成長可分為五階段，依序為傳統社會、起飛前期、起飛、邁向成熟、大量消費，台灣如今人均GDP已逾3萬美元，早該抵達大量消費階段，但長期以來，我們民間消費疲弱、民間消費占GDP比率直線下滑，這都說明我們經濟成長的背後已出現一些阻撓成長的因子，從長期資料觀察，這個因子就是所得差距持續擴大，中產家庭逐漸消失。

■台灣所得不均度

比預期嚴重

我們來看一下111年家庭收支調查，這份統計分為家戶面、個人面，前者常被報導，後者少有知音，然而，個人面近年的變化頗大，110、111年個人（所得收入者）五等分位所得差距已跳升至6.36倍、6.21倍，這是20年來首次升逾6倍，且高於2001年的6.01倍。自蔡總統執政以來（2016～2022）這項統計依序是5.67倍、5.61倍、5.96倍、5.74倍、5.83倍、6.36倍、6.21倍，所得不均明顯擴大。

觀察吉尼係數，則會發現111年0.354，已平了2001年的紀錄，創下民國73年以來最高，比蔡總統執政首年（2016）的0.339高出許多，五等分位只評估頭尾兩端的變化，吉尼係數觀察的是全體的變化，這說明近年台灣所得不均度，比想像中更為嚴重。

景氣連十藍，固然是成長的問題，但往深處看更是分配的問題，只是成長的數字月月有，而分配的數字一年才一次，因此分配很少占據人們的思維。從表面來看，成長此一數字變化萬千，富戲劇化，引人注目，而吉尼係數、所得分配如蝸牛慢步，不看個一、二十年是看不出名堂的，因此分配問題乏人問津，也就不足為奇了。大約2006年，中研院院士胡勝正有次和我聊天時，曾談到有研究指吉尼係數若升到0.6，社會將會動亂，他說，明朝末年的吉尼係數應該已到這個水準，胡院士時任經建會主委，對所得分配極為關心。典型在夙昔，今日閣員也應學習胡主委，除了關心成長，也要多思考分配問題才好。