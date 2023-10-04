Fed放鷹 美元指數衝破107

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美元指數近一年走勢

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）等多名官員2日相繼發表談話，均認為在通膨壓力尚未明顯緩解下，聯準會（Fed）到年底可能需再度升息。Fed鷹派勢力高漲，加上美國10年期公債殖利率持續飆升，支撐美元指數在新一季交易開始就衝破107大關、刷新11個月新高。

美元指數繼2日順利攻克107關卡後，3日盤中更續升到107.21，再度改寫11個月高位。美元對歐元與英鎊均走強，分報1.0473美元與1.2052美元，各創10個月與近7個月最高。荷蘭國際集團（ING）預測，如果美國10年公債殖利率進一步升到4.75％之上，美元指數將有機會挑戰108大關。

梅斯特2日在克里夫蘭的一場活動上指稱，由於美國持續籠罩在通膨壓力下，Fed可能還沒有結束升息循環，Fed今年有必要再升息一次。不過她也強調，利率是否應比當前水準更高，以及限制性貨幣政策需要維持多久，最終仍將取決經濟的發展情勢。她認為目前經濟前景面臨高度的不確定性。

這是梅斯特自從上月Fed召開決策會議後的首度公開評論。當時Fed在會後雖然維持利率按兵不動，不過與會官員卻暗示到年底前將再度升息一次。梅斯特今年在Fed貨幣政策上並沒有投票權。

除了梅斯特外，2日還有數名Fed官員也對未來利率路徑發表看法，然而他們多主張年底有必要進一步升息。被視為新鷹后的Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）重申，如果通膨降溫進展陷入停滯或是過於緩慢，Fed需要升息次數可能不只限於一次。此外負責監管事務的Fed副主席巴爾（Michael Barr）則提到，為了讓通膨回到目標，Fed有必要維持利率在高位一段時間。

Fed主席鮑爾2日則是前往賓州，參加一場由社區和商界領袖舉行的圓桌會議，不過他在會中並沒有針對利率或是經濟前景多加著墨。他的談話多集中在新冠疫情對美國經濟的影響，以及疫後美國所面臨的種種挑戰。