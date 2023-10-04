日圓逼近150防線 財長急放話

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美國公布的經濟數據強勁，帶動美元3日勁升，日圓進一步承壓，兌美元貶至149.93日圓，刷新11個月低點，150防線近在咫尺。日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）隨即發動口頭干預表示，若日圓貶值過急，政府隨時預備採取行動。

鈴木俊一3日在閣員會議後舉行的記者會上表示，「我們持續抱持高度警戒關注（外匯市場）。將採取任何可能的措施，以對抗日圓過度波動。」

鈴木俊一重申，任何針對匯率市場干預的決策，主要取決於震盪情況，而非日圓的水準，「匯率水準不會是啟動干預的因素，波動程度才是」。

由於當前投資人普遍認為，150日圓是官方進場干預的關卡，使得日圓走勢成為關注重點。鈴木的這番話顯然是在回應市場臆測。他向記者強調，「匯率穩定波動並反映經濟基本面至關重要。」

日圓兌美元3日報149.915日圓，盤中一度貶至149.93日圓，逼近日方可能干預的150兌1美元。

日圓在去年10月貶至151.94日圓，創32年低點，當時也促使日政府進場買進日圓，力圖阻貶。市場人士推測，倘若觸及151日圓，日政府將啟動干涉動作，但也有專家認為，真正的門檻其實是155日圓。

在鈴木俊一發言後，外匯市場並未有太大反應，只不過日圓已貶至接近一年低點，日方的一舉一動是交易商觀察焦點。鈴木提到，日圓疲弱提高進口商品成本，其他因素也會影響成本導向的通膨，包括烏克蘭戰爭和產油國減產。