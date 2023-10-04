壞兆頭？美小型股年線翻黑

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小型股指標羅素2000指數（Russell 2000 index）2日走跌，全年表現由紅翻黑，顯示即便少數大型科技股繳出亮眼成績單，但依然無法掩蓋美國經濟普遍疲軟的事實。

羅素2000指數2日大跌1.58％，收在1,756.82點，今年迄今累跌0.2％，較52週高點下挫12.5％。相較之下，大型股集中的標普500指數與那斯達克指數分別大漲11％與26％。

羅素2000指數表現相對疲弱，凸顯華爾街的擔憂，亦即2023年股市漲幅過度集中於部分類股或少數幾檔股票。羅素2000指數更能反映美國整體經濟狀況，因為該指數聚焦於小型企業，這些企業命運與宏觀經濟更密切相關。

諮詢公司Claro Advisors資深副總裁科里（Jeff Corey）指出，目前市場充滿壓力與不確定性，小型股遭拋售並不令人意外。

科里表示：「投資人在市場震盪時期偏好優質股票。這類股票通常資產負債表強健、獲利率高、商業模式穩定與股息持續成長，這些在小型股通常看不到。」

與大型股企業相比，小型股公司對於利率變化更敏感，原因是後者通常較難取得貸款，不像前者能夠爭取到較低利率。

Bespoke投資集團共同創辦人希基（Paul Hickey）表示，金融股占羅素2000指數的權重較高，使得該指數更容易受到利率走向影響。

希基指出：「綜合以上因素，我不會說羅素2000指數是『煤礦坑內的金絲雀』（能預視經濟趨勢好壞），但它非常不受歡迎。」他認為，利率壓力緩解應有助於小型股指數從超賣期反彈。他指出，涵蓋美國股票的主要指數ETF目前處於「極端」超賣水平，這可能使得羅素2000指數恢復上漲趨勢。

希基表示：「當你觀察到普遍超賣情況（包括這些指數ETF在內）時，標指的報酬率通常不錯，小型股甚至更好。」