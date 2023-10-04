強勢美元再現 全球經濟頭疼

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美債殖利率走揚帶動美元彈升，強勢美元雖有助美國緩和通膨，但世界其他經濟體可就頭痛了，進口成本和償債都將因此加劇，央行抗通膨及支撐脆弱經濟的任務也更為棘手。

美元指數3日刷新去年11月來高點站上107.19，自7月中旬迄今累漲7％左右。但新興市場貨幣因美元強彈受創尤重，其中美元兌智利披索升幅11％，兌匈牙利福林累漲近8％。

美國政府暫時躲過關門危機，10年期美債殖利率2日攀抵4.682％的16年新高，帶動美元強彈。投資人一方面深信美國經濟的韌性；另一方面也認為，聯準會（Fed）很可能將利率維持高檔的時間拉長。

任何匯率劇烈波動都會產生贏家和輸家。就美國而言，強勢美元具政治利多，可抑制進口價格進而壓低通膨，出國旅遊花費變便宜，對美國消費者好處多多。

然世界其他國家可不樂見強勢美元回歸，多國的利率已來到數年或數十年新高，升高金融市場承壓的風險。利率走揚、美元走強加上油價走高，恐使全球經濟成長下滑，金融環境更脆弱。

就連蘋果公司這類偏重海外業務的美國企業，也會因美元強升受害，主要是公司以美元計價的海外營收縮水，銷往海外產品也因變貴削弱競爭力。

迄至目前為止，美元仍是全球貿易和金融最主要的結算貨幣，像原油、小麥等大宗商品，通常以美元計價，一旦美元匯率震盪，將在美國以外地區產生劇烈影響。

何況世界各地的政府、企業和家庭，有價值數兆的美元債務，當美元升值，負擔的進口成本及償債壓力將愈發沉重。

近幾個月來，拉丁美洲與東歐貨幣因強勢美元受創。2021年迅速採取緊縮貨幣政策受到讚揚的巴西、波蘭和匈牙利央行，已搶在美國Fed及其他已開發市場央行之前，開始調降政策利率。

但如今這幾個新興市場央行，為阻止本國貨幣進一步承壓，將被迫暫停或放慢降息步調。