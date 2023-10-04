Meta擬推 無廣告付費版臉書

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Meta今年股價走勢

臉書母公司Meta研議在歐洲推出無廣告版的臉書和Instagram服務，每個月最低收取10歐元（約10.5美元）費用，此為Meta回應歐盟有關個人化廣告規定的最新計畫。

Meta2日股價大漲逾2％，今年迄今累計飆漲近150％。

根據熟知內情人士表示，Meta近幾周向歐盟主管機關提出提案，期望在未來幾個月對歐洲用戶推出付費方案。不同意Meta依據個人數位活動投放目標廣告的用戶，可以付費選擇無廣告版的服務。美國用戶不適用該收費方案。

依據提案，在桌上型電腦使用臉書或Instagram帳號的月費為10歐元，每個額外相關帳號收取約6歐元。在行動裝置使用服務的月費提高至13歐元，因為Meta將計入蘋果和谷歌應用程式商店程式內付款的抽佣。

換言之，歐洲用戶在手機使用無廣告版Instagram，每個月得支付將近14美元（13歐元）。在電腦同時使用臉書或Instagram，不受廣告打擾的代價是每個月將近17美元（16歐元）。

Meta對歐洲無廣告版服務的收費計畫不置可否。Meta發言人表示，Meta相信有個人化廣告支援之免費服務的價值，但將持續開發其他選項，確保公司能符合法規要求。

對核心服務收費將是Meta業務的重大轉變。Meta執行長祖克伯長久以來堅持核心服務應該免費，並由廣告支援，希望讓各種收入階級的用戶都能使用Meta的服務。

Meta的無廣告版月費方案，凸顯歐盟的法規嚴重威脅該公司的商業模式，歐盟要求Meta推出個人化廣告得先尋求用戶同意，打擊該公司的主要收入。

Meta在遵守歐洲有關使用用戶數據方面，遭遇一連串挑戰。Meta因為將用戶數資訊傳送至美國，今年稍早遭歐盟重罰13億美元。

Meta的無廣告版提案可能不足以讓歐盟滿意。主管機關可能認為收費太高，要求壓低收費，或是要求該公司推出讓用戶選擇沒有個人化廣告的免費服務，如此一來Meta的商業模式將遭遇嚴峻考驗。