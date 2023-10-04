馬斯克透露 將向Ｘ用戶收月費

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社群平台X（前身為推特）老闆馬斯克（Elon Musk）日前與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行現場直播對話時表示，為了打擊「機器人大軍」，X計劃向使用者收取小額月費，同時透露該平台每月用戶達5.5億人。

馬斯克並未透露月費的確切金額，或支付最低月費可以享有或是不包含的功能。

馬斯克在現場直播時，也透露了一些X的新數據，包括每月用戶達5.5億人，每日共產生1億至2億條貼文。不過，他並未說明用戶有多少是真人，或是機器人。

最新X用戶數據無法與馬斯克入主推特前的用戶數相比較。去年5月馬斯克收購推特前，推特公布的「平均可貨幣化每日活躍用戶數」為2.29億人。

馬斯克與尼坦雅胡對話的主題原為人工智慧（AI）技術的理論性風險，以及監管AI議題，但馬斯克也藉此機會駁斥外界指稱X容忍仇恨言論和反猶太主義的說法。

馬斯克去年10月底完成440億美元推特收購交易後，隨即展開大規模裁員和推行一連串變革。馬斯克身為該公司最大股東，身兼技術長和執行董事長職務，同時又是特斯拉和SpaceX執行長。

馬斯克接掌推特的重大變革包括「特赦」先前被停用的帳號，此舉引來線上安全和仇恨言論專家強烈抨擊。重新拿回帳號的用戶包括美國前總統川普；川普煽動2021年1月6日的國會大廈暴動，帳號遭到推特永久停用，以及新納粹主義網站創辦人安格林（Andrew Anglin）。

馬斯克亦取消推特的藍勾勾認證，該系統能協助使用者識別是否是政商名流和產學專家等公眾人物的真實帳號，外界擔憂這項改變可能造成冒名的假帳號猖獗。

馬斯克在7月將推特更名為X，並在舊金山總部頂樓立下巨型X招牌，在鄰居和市府官員投訴發出強光的招牌擾民和不安全後，X自行拆除招牌。