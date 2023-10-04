波克夏拋售惠普 持股降至10%

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股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近日再賣出510萬股的惠普（HP）股票，持續減持這家個人電腦與印表機製造大廠股份，如今持股比重降至10％。

惠普2日股價下跌0.12％，每股收報25.67美元，今年迄今累跌4.04％。波克夏A股同日股價收跌0.66％，報527,960美元。波克夏B股挫低0.63％至348.08美元。

據波克夏2日向美國證交會（SEC）申報的資料顯示，該公司在9月28日、29日與10月2日以每股約25.75美元的平均價格出脫惠普持股，總共套現約1.42億美元。

波克夏目前持有1.009億股的惠普股票，以目前股價計算，價值約26億美元。波克夏過去九個交易日持續出脫惠普股票，對該公司持股比重降至10.2％。

在今年9月展開售股行動前，波克夏持有約1.2億股的惠普股票。波克夏2022年初開始買進惠普股票，過去一個月售股是2022年4月完成購股後首見，這顯示巴菲特打算持續減持惠普股份。

過去一年以來，巴菲特大幅削減美國合眾銀行（US Bancorp）與紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）股份。

儘管巴菲特偏好低調買賣股票，但由於波克夏持有惠普10％以上股份，任何持股變動都須按規定在兩個工作天內通報SEC。若波克夏將持股數降至9,900萬股便不必申報。

波克夏近年來在買賣股票方面態度轉為積極，資產組合變動頻率增加。根據財經雜誌《巴倫周刊》（Barron’s）估計，波克夏出脫惠普股票可能蒙受損失，當初平均入手價格為30美元附近。

惠普上季（5～7月）營收年減10％至132億美元，不如市場預期，該公司亦下調全年獲利預期，以反映個人電腦市場低迷與中國需求疲軟的影響。