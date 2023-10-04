UAW罷工成美車市灰犀牛

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美國車市因供應持續好轉和需求穩定，未受高利率影響，第三季新車銷售可望呈兩位數增幅成長。但美國汽車工人工會（UAW）罷工規模擴大，成了車市的灰犀牛，衝擊底特律三大車商生產，可能造成年底前銷售放緩。

市調公司J.D. Power預測第三季新車銷售可望年增17％至逾394萬輛，經季調後年率達1,540萬輛。至於當季平均每輛新車售價為4萬5,516美元略低去年同期。

汽車交易網Edmunds預測，通用第三季新車銷售約68萬輛維持銷售龍頭地位，豐田逾58.3萬輛位居第二。

包括通用、豐田和其他大部份車商計劃在3日公布截至9月底止當季銷售量。福特預計4日公布。

但汽車業研究機構標普全球移動（S&P Global Mobility）指罷工令三大車商每天產量減少逾4,000輛，從而影響第四季銷售水準。其警告持續罷工導致產能損失可能達數十萬輛。

三大車商未公布9月中罷工至今對財務的影響，但罷工前先建立庫存因應，9月銷售應該不受影響。研究公司Wards Intelligence評估自罷工以來，參與罷工的工廠大約占三大車商北美產能約16％。

雖然UAW與福特談判有進展，但跟通用和克萊斯勒母公司Stellantis仍陷入僵局，因此UAW新增38座三大車商工廠加入罷工行列。

儘管經銷商表示目前仍有充足供應來因應市場需求，但若罷工規模繼續擴大，情況就可能改變，因為會影響其庫存量下降。

智庫安德森經濟集團（AEG）估計三大車商自罷工以來損失逾10億美元。專家警告若持續全面罷工，可能給車商造成數十億美元計損失。

如果罷工持續擴大，特斯拉等沒工會組織的車商，和豐田等未受罷工影響的外國品牌，將會趁機擴大美國市場，侵蝕三大車商的市占率。