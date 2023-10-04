BYD產量勝Tesla 電動車奪冠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

儘管大陸車市已「內卷」至價格割喉戰，但本土新能源汽車龍頭比亞迪（BYD）仍趁勢將產銷用力「催落去」。比亞迪今年第三季產量已超越美國電動車霸主特斯拉（Tesla），奪下全球電動車產量冠軍。銷量上，前三季比亞迪共售出43.16萬輛純電動車，僅比特斯拉少三千多輛，問鼎全球電動車銷量冠軍寶座僅差一步之遙。

綜合陸媒3日報導，比亞迪日前公布最新產銷數據，今年9月，比亞迪新能源汽車產量約28萬輛，較去年同期成長36.6％。

但大陸所謂「新能源汽車」指的是插電式混合動力汽車以及全電池電動汽車的總稱，至於在純電動車方面，9月比亞迪產量年增71％至14.4萬輛，第三季約生產44萬輛純電動車，年增67％，已是大陸最大的純電動車生產商和銷售商。

相較下，只生產純電動車的特斯拉，今年第三季約生產43.05萬輛純電動車，年增18％。數據顯示，該季度在生產方面，比亞迪拿下全球電動車產量冠軍。

銷量上，今年第三季，比亞迪新能源汽車銷量為82.21萬輛，再創單季新高。

其中，比亞迪純電動車銷量約43.16萬輛，較第二季成長23％，9月銷量為15.12萬輛，年增59％。特斯拉第三季交付量為43.51萬輛，較上季減少3.1萬多輛，為去年第二季以來的首次下降。

這讓特斯拉與比亞迪的差距縮小至3,456輛，創下雙方較勁以來最為接近的紀錄。分析指出，過去一年，比亞迪大力開拓諸如東南亞、日本、中東、歐洲、拉丁美洲等海外新市場，讓交付量持續攀升，但特斯拉則因工廠停工調整生產線，出現一年多來首季交付下滑，令雙方銷量差距進一步縮減。

報導稱，近年在大陸政府支持與鼓勵購車消費下，大陸已是全球最大的純電動車市場，占全球銷量約33％，且市場需求依舊強勁。作為比亞迪的主場，藉由在大陸市場的競爭優勢，在產銷兩端擊敗特斯拉並非不可能。

反觀特斯拉，儘管今年初在大陸成功掀起價格戰，但卻犧牲原本領先的利潤率，且仍需面臨比亞迪、蔚來等同業，市場激烈競爭愈趨激烈。就算在美國本土，特斯拉也要面對福特、通用、現代和福斯等老牌汽車製造商的競爭。