全球電動車市場 中國市占過半

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全球電動車市場愈發火熱，Canalys公布最新數據顯示，2023年上半年全球電動車銷量達到620萬輛，年增49％，其中，中國在全球市場占有率多達55％，銷量達340萬輛。其中，比亞迪持續穩坐電動車銷量冠軍寶座，全球市占率達21％。

IT之家引述報告指出，2023年上半年，全球電動車市場中，中國市占率為55％，隨後依序為歐洲市場的24％，以及美國市場的13％。

Canalys預計，2023年電動車銷量將占總市場的18％，全球銷量上看1,400萬輛，較2022年成長39％。

Canalys首席分析師Jason Low指出，儘管中國有許多電動車供消費者選擇，但沒有一款電動車的市占率超過10％。除了比亞迪作為中國領先的電動車品牌外，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）掀起的價格戰，對較小型車企形成持續的挑戰。

該機構認為，價格戰使更多的汽車製造商專注於降低成本，但過度強調降低成本會導致對新技術的投資減少。

隨著電動化和智慧技術的發展，汽車已經從成熟的工業產品過渡到不斷迭代的技術產品，因此汽車製造商必須迅速提高其軟體和硬體能力。

電動車巨頭競爭激烈，2023年上半年，比亞迪共銷售130多萬輛純電動和PHEV車型，年增104％，在中國、亞太、中東和非洲市場進入前三名。特斯拉銷量超過93.5萬輛，年增65％，在歐洲、北美、中國均進入前三名。

其他品牌方面，上汽MG名爵在東南亞排名第二，在澳洲、印度和英國等多個國家排名前三；現代汽車在北美地區排名第三，且持續在韓國擁有強大的影響力。