加長版 黃金周點火 陸境內遊收入暴增

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大陸中秋和「十一」加長版黃金周連休8天（9月29日至10月6日），吸引民眾紛紛出遊，各地景區旅遊盛況再現。據統計，連假前三天，境內旅遊合計3.95億人次，年增75.8％，境內旅遊收入達人民幣（下同）3,422.4億元，大增125.3％。

大陸央視報導，假期前三天，大陸重點監測零售及餐飲企業的銷售額年增8.3％，而重點電商平台的住宿、旅遊銷售額增長逾20％。公安部資料顯示，假期前五天交通流量明顯高於2022年同期，高速公路、普通國省道日均流量分別高出49.7％、25.9％。

線上旅遊平台去哪兒3日公布，2023年黃金周假期，高星酒店預訂間夜已達歷史新高。平臺上部分小城市僅需不到500元即可入住四星、五星飯店，預訂量較疫情前達到4.7倍以上增長，遠高於中低星酒店同期增速。

連假期間，大陸各地加大假日文旅產品供給，如北京推出30條「漫步北京」差異化主題精品遊線，以及6個「北京微度假」目的地。據統計，北京重點旅遊景區在連假前3天，累計遊客接待總量年增60.6％至682.5萬人次，並較疫情前的2019年增加31.8％；累計營收更達到4.1億元，較2019年大增將近9成。

電影票房方面，連假檔期表現亮眼，張藝謀、陳凱歌兩位大導演同檔期競技是今年的一大亮點。燈塔專業版統計，截至10月3日17時37分，2023年「十一」檔新片總票房（含預售）突破20億，且在前4天即超越2022年「十一」檔期總票房的14.99億。

票房排名顯示，由張藝謀執導的「堅如磐石」暫列第一，憑藉「前」系列IP累積的知名度的「前任4：英年早婚」目前位列第二，第三位則是「志願軍：雄兵出擊」。