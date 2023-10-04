美國會組團將訪中鷹派議員要見習近平

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美國參議員克雷波（Mike Crapo）當地時間2日證實，一個由跨黨派參議員組成的代表團，希望在下周訪問中國時，能與中國國家主席習近平見面。另有消息指出，對中立場鷹派的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Suhumer）及其同僚，計劃在與中國高層會談時，提出美國記憶體大廠美光遭制裁的問題。

綜合外媒3日報導，克雷波是此次訪問計畫的共和黨主導者。報導指出，此次訪中的美國議員們，還計劃在上海與當地美商企業等其他團體會面，商討美國公司在中國投資環境問題。白宮方面了解參議員的訪中計畫，並鼓勵他們前往。

克雷波被問及上述美光議題和行程安排時不願正面回應，他說：「我們的目的是與中方交流，正如先前部分高層官員想提出的問題相同。我們堅信，越多交流，就會有越多解決衝突的機會和潛力。」克雷波說，雖然希望此行能見到習近平，但這項會面安排尚未獲得確認。美光發言人不願發表評論。

參議員們啟程前，拜登政府的高級官員們，包括國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多等今年已陸續訪問中國，盼能在緊張局勢升高之際緩解兩國關係。美方還希望在11月的亞太經濟合作會議上（APEC）促成拜習會，但中國方面尚未確認習近平是否會出席。

另值得注意的是，民主黨籍的舒默是對中國立場最鷹派的參議員之一，一向被外界視為不滿中國，過去多次敦促華府對中國採取更強硬的立場，也推動多項抗中相關法案。舒默辦公室上月中證實要率團出訪中國、日本和韓國，但尚未對外公布行程細節。分析認為，他此趟中國行是一次高調的訪問。