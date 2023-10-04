字節跳動 估值年減逾26%

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字節跳動首季財務與業績狀況

大陸網企字節跳動今年盈利狀況有所改善，相關資訊披露，字節跳動首季營收增速放緩，不僅營業利潤增長近一倍，營業現金流也有所增加。但另一方面，字節跳動新一輪股份回購披露，公司估值2,235億美元，較一年前下滑26％。

外媒近日披露字節跳動經營業績，The Information與華爾街日報指出，字節跳動今年首季的營業利潤約為60億美元，比去年成長接近一倍，主要因為該公司降低成本與縮減開支，包括行銷、研發與行政等費用有縮減。

字節跳動今年首季的營收成長34％至245億美元，增速較去年相比有所放緩。該公司首季營業現金流總計68億美元，較去年同期的58億美元有所增加。

外媒引述知情人士表示，根據字節跳動最新啟動的買回美國雇員持股計畫，公司擬以每股160美元的價格，向現任美國員工以及前美國員工買回公司股份，預計至少購買3億美元規模股份。

以字節跳動有約14億流通股的規模換算，該公司整體估值為2,235億美元，較去年同期約3,000億美元下滑接近26％。知情人士表示，美國員工必須在10月底以前告知公司出售股票的意願。

市場人士認為，字節跳動的估值一年來受到衝擊，除了產業環境與總體經濟影響，美國政界對其的敵意也是主因之一。

華爾街日報近日表示，近期有多名原本字節跳動在北京總部的高層與團隊，被調至美國負責TikTok業務。報導認為，相關措施加深美國政界與美國TikTok員工對於字節跳動的懷疑，認為TikTok無法獨立於中國母公司字節跳動之外營運。

財務與業績方面，字節跳動的營收成長有持續放緩現象，該公司今年首季營收增速為34％。在2022年，字節跳動營收增長超38％約852億美元。在2021年，字節跳動營收增長甚至接近80％至617億美元。

但該公司近年不斷改善其虧損規模，2021年字節跳動營業虧損規模擴大2.3倍至71.5億美元。但2022年改善狀況，全年營業利潤超過200億美元。2023年更進一步，首季規模約60億美元，全年有望創高。TikTok於8月在美國推出的電商服務業務可能成為最大武器，但外界也關注美國環境對該公司經營的影響。