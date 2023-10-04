兩利空衝擊 港股創10個月新低

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

3日是大陸「十一」節後港股首個交易日，但恒生指數受到美元大漲、恒大危機升溫兩大利空因素波及，3日盤中一度重挫596點，跌至17,212點，終場收跌2.69％至17,331點（年內累計下跌13.97％），創下2022年11月28日後收盤新低。

國企指數3日收跌3.24％至5,949點，也是2022年11月28日後收盤新低。恒生科技指數收跌2.63％至3,817點，創下9月28日後收盤新低。

中國基金報報導，美元指數3日大漲，使離岸人民幣盤中貶回7.33元附近。美元近來大幅反彈，對全球其他央行既要降低通膨，又要保護脆弱經濟成長，此一本來就棘手的任務構成威脅。

恒大集團危機方面，恒大系三家港股上市公司：中國恒大、恒大汽車、恒大物業9月28日開盤前停牌，當晚上述三家公司分別公告，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

短暫停牌兩個交易日的中國恒大、恒大物業10日2日晚間宣布，於3日上午9時復牌。中國恒大、恒大物業3日盤中曾分別大漲42％、13％，終場分別收漲28.1％、跌3.39％。仍在停牌中的恒大汽車3日在港交所公告，該公司股份繼續短暫停止買賣，有待刊發一份有關內幕消息的公告。

市場分析，雖然中國恒大3日復牌後大漲，但不代表恒大集團危機不會對市場造成巨大影響。嘉越投資總監吳悅風表示，許家印被採取強制措施，市場預期監管層可能會採取措施來穩定局勢，外資的判斷是銀行讓利的可能性比較大，因此幾家大陸銀行股3日股價大跌。港股上市的農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行3日股價分別收跌5.1％、4.7％、4％、4％。

財聯社報導，中金公司報告指出，港股市場仍處於先前強調的18,000點支撐線附近，市場更容易在該水準出現反彈，下跌空間相對有限。目前市場處於「政策底」，而「情緒底」似乎也近在眼前，具體表現為港股主板成交額持續低迷、估值繼續低迷等。