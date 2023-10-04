極兔赴港上市 募資上看10億美元

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東南亞第一大快遞公司：極兔速遞，2日通過港交所上市聆訊。市場傳出，極兔目標集資額為5億美元至10億美元，有望成為珍酒李渡4月在港上市以來香港最大IPO。外傳該公司短期內開始評估投資者興趣，最快10月底上市。

綜合陸媒報導，極兔速遞的業務在2015年始於印尼，隨後擴展到東南亞其他國家，包括越南、馬來西亞、菲律賓等。根據Frost＆Sullivan統計，以2022年包裹量計算，極兔是東南亞排名第一的快遞業者，市占率22.5％。

在中國市場，極兔速遞先後收購百世集團在中國的快遞業務、順豐旗下豐網，極兔市占率於2022年達到10.9％（以包裹量計），2023年7月市占率更提升到12.6％。此外，根據極兔最新上傳的文件顯示，2023年上半年，其在中國地區共計處理64.46億件包裹，年增15.1％。

業績方面，極兔速遞2023年上半年營收年增18％至40.3億美元，非國際財務報告準則下經調整EBITDA為3,917萬美元，與2022年同期EBITDA虧損1.39億美元相比大幅好轉。主因是極兔的東南亞業務持續有EBITDA盈利，以及中國業務虧損明顯收窄。

極兔速遞以「同股不同權」架構申請在港上市，在上市前該公司創辦人李傑擁有11.54％股份，有權行使的總投票權為72.29％。

極兔速遞這次上市，由摩根士丹利、美銀證券、中金擔任聯席保薦人。除了極兔以外，順豐控股、阿里巴巴旗下菜鳥分別於8月21日、9月26日向港交所提交上市申請書。未來，這三家快遞公司有望齊聚港股市場。