CFC營利所得 計入個人基本所得

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所得基本稅額條例近幾年陸續修正，國稅局表示，自2023年1月1日起，除了海外所得、特定保險給付、有價證券交易所得、非現金捐贈扣除額和未上市櫃股票交易所得，CFC營利所得也必須計入個人基本所得課稅。

國稅局說明，個人或其配偶及二親等以內親屬，當年度12月31日合計直接持有CFC股份或資本額10％以上者，該個人應將該CFC當年度盈餘，按其持有CFC股份或資本額的比率計算營利所得，與所得基本稅額條例規定的海外所得合計。

應計入個人基本所得額的常見項目有海外所得、特定保險給付、有價證券交易所得及「非現金捐贈扣除額，2021年1月1日起則增加未上市櫃股票交易所得。國稅局表示，個人交易未上市、未上櫃及非屬興櫃公司所發行或私募的股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利的證書，除發行或私募公司屬設立未滿五年的高風險新創事業公司，其交易所得應計入個人基本所得額。

依所得基本稅額條例第15條規定，個人已依規定計算及申報基本所得額，有漏報或短報致短漏稅額，將處以所漏稅額2倍以下罰鍰。

至於個人未依規定計算及申報基本所得額，經稽徵機關調查，發現有依規定應課稅的所得額，除核定補徵應納稅額，應按補徵稅額，處3倍以下罰鍰。