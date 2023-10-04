國銀前八月賺3,458億 創高

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國銀近年來獲利狀況

國銀今年獲利動能強勁。銀行局3日公布，在利息淨收益、手續費收入及投資收益三大利源貢獻下，國銀8月稅前獲利突破500億元，達523億元，累計前八月稅前賺進3,458億元，兩者分創單月及同期新高。

銀行局副局長林志吉分析，前八月股、匯、債市雖有較大波動，但投資和淨收益反而增加，因為不論是處分或評價利益，多數銀行投資收益面都增加；同時利差擴大帶來利息淨收益增加，也是貢獻銀行獲利的主要原因。

據銀行局統計，前八月銀行利息淨收益達3,999億元，較去年同期多逾503億元，增幅14.4％；投資收益近1,898億元，同比增加340億元，增幅21.8％，手續費收入1,394億元，亦增加180億元左右，增幅也有14.8％，等於三利源都有雙位數成長。

前八月稅前獲利已占去年全年的88％，全年有望超過去年的3,919億元，更有望挑戰4,500億元的新高。

國銀8月單月賺523億元，不但比7月成長15％，更較去年同期成長28.8％。前八月只有OBU（國際金融業務分行）獲利衰退21％，前八月賺399.2億元，同比減少106.8億元；國內總分行獲利成長近40％，海外分行亦成長45.7％，前八月賺391.5億元，占全行獲利的11.3％，比去年同期增加1.3個百分點。

銀行局副局長林志吉指出，OBU獲利衰退主要因投資及其他淨利益減少；大陸地區分行因去年基期較低，及人民幣貶值等因素，前八月賺35.7億元，成長198％。

據金管會統計，國銀全年的稅前盈餘以去年3,919億元最高，相較去年前八月國銀稅前盈餘2,673億元，今年前八月已經賺進3,458億元，已達去年全年獲利的8成以上。由於市場對於年底前的投資市場並不看淡，加上銀行評估去年第四季增提備抵呆帳或轉銷呆帳的情況今年不會發生，獲利回吐的機率大幅降低下，預期國銀9月起若能維持差不多的獲利增速，全年獲利有望創新高。