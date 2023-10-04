銀行8月存放比回到70.13％

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銀行局3日公布國銀8月放款增加2,451億元，存款則減少404億元，銀行存放比回到70.13％，是近三個月的新高；8月底，銀行周轉金放款餘額近19.09兆元、民營企業放款餘額18.07兆元，均創近十年新高，顯示民間企業活動活絡。

據銀行局統計，國銀8月放款增加2,451億元，主要是國內總分行授信增加2,112億元、OBU（國際金融業務分行）增180億元、海外分行增118億元、大陸分行增41億元。

若以放款對象來看，民營企業增加1,393億元、個人放款則增1,066億元、政府放款增141億元、公營企業放款則減少179億元；若看放款用途，企業周轉金放款增加1,480億元，不動產抵押放款增加846億元、動產擔保放款增加132億元、企業投資放款則減少7億元。

銀行局副局長林志吉表示，8月存款餘額減少404億元，主要因為企業客戶資金調度轉出，多數是因適逢發放股利旺季的財務操作；且出口相對較弱，企業收到的外銷貨款沒有那麼多。8月放款增加2,754億元，創今年單月增幅第三高，主要是因股利發放旺季因此企業周轉金需求增加，另部分銀行配合政府推廣疫後振興專案貸款也有影響。

在個別銀行方面，8月放款增加較多的有星展（台灣）、彰銀、合庫，其中星展（台灣）因為併購花旗消金業務，放款增加1,793億元最多，彰銀與合庫都增加350億元左右；存款方面也是星展單月增加2,834億元最多，其次為第一銀行425億元、中信銀行352億元。