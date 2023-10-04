看好兩優勢 公股銀衝新南向授信

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

公股銀新南向授信發展重點

公股銀行全力衝刺新南向授信，主要看好二大優勢，一是利率高，平均約7％，利差相對亮眼，二是新南向需求不斷擴增，每年幾乎都有二位數成長的強勁力道。

公股銀主管指出，今年業務擴展鎖定二大區域，即美國和新南向區域，因為這二大區域的經濟復甦明確，利差也較其他區域好，因此將海外的發展重心鎖定這二大區域。

觀察整體國銀新南向放款前八月增加逾千億元，公股銀主攻的產業各有特色。第一銀行新南向放款業務以不動產業、金融中介業、化學製品製造業、土木工程業及批發業為主要成長產業；彰化銀行新南向放款的主要產業為金融服務業、製造業、不動產業等。

華南銀行統計至8月底，新南向地區授信餘額已逾新台幣1,100億元，創歷史新高，近年來更以每年複合成長率二位數成長。近期華銀承作包括印度、新加坡及菲律賓等新南向國家／地區的大型知名集團公司國際聯貸案件，主要以推展承做電力基礎建設、石油化學及飲料食品等產業為主，利率大多約為6.5％～7.5％，相較美國及大陸放款利率，收益相對具優勢。

一銀截至9月底，新南向放款平均利率約為6％～7％，與美國地區放款利率大略相當，較大陸地區放款利率高；彰銀統計，新南向放款以美元為主，平均利率約為6.94％，跟美國地區平均利率都相對較高，美國為7.54％、大陸地區平均利率為人民幣4.18％。

公股銀主管分析，在高利環境下，海外分行持續強化資產及負債面管理，利差可望擴大，加以東南亞市場受惠於中美貿易戰使供應鏈重組、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等持續發酵，帶動國際資金持續投入，有助於新南向及美國地區的海外分行持續擴大獲利。尤其新南向地區經濟成長相對穩定，且具人口紅利等優勢，未來將持續推動新南向地區授信。