元大人壽推動微型保險、高齡防詐騙

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元大人壽積極響應主管機關政策，持續拓展微型保險保護傘，協助更多弱勢民眾以低保費獲得基本保險保障，2020年起，元大人壽開始與縣市政府合作，首站為嘉義縣，攜手為嘉義縣內經濟弱勢民眾提供基本意外保障，迄今已有逾1萬1,528人次受惠，今年除微型保險捐贈，為推動高齡友善，更印製高齡防詐騙手冊，提供嘉義縣內長輩們作為辨識金融詐騙的參考。

元大人壽表示，在推動微型保險方面，元大人壽與嘉義縣政府在2020年攜手為縣內6歲至15歲弱勢兒少投保微型保險，保費由元大人壽捐助；2021年，元大集團其他子公司包括元大證券、元大銀行、元大投信也陸續加入微型保險捐助行列，除關懷原本鎖定的弱勢兒少，對象更擴及身障族群，持續為社會弱勢族群提供基本意外保障。

落實高齡友善方面，鑑於超高齡社會即將到來，近年高齡詐騙事件卻層出不窮，因此元大人壽特別印製1萬5,000份高齡防詐騙手冊，透過三個管道提供高齡長者閱讀，分別擺放在元大人壽全台服務中心，或透過保險業務員發送給高齡保戶。

另有部分贈與社福單位，其中2,000多份提供嘉義縣政府社會局，及其縣內26個社福單位，發送給縣內獨居長輩，藉放大版的圖文展現，增加長輩防詐騙新知，以提高警覺、保護自身財物安全，關懷高齡的用心與嘉義縣長翁章梁想在最多老人的嘉義縣建立一座長壽新樂園的願景不謀而合。

元大人壽強調，除延續與嘉義縣政府的合作，元大人壽本著公平待客、推動普惠金融的精神，期待將微型保險推展至更多弱勢對象及其家庭，今年也首度與新北市政府合作，針對身障族群提供微型保險。未來將持續把愛與保障推廣至那些因收入及存款有限、無多餘資金可購買商業保險的家庭，讓他們在遭逢突來意外事故時，因有保險保障而不致讓家庭陷入經濟危機。