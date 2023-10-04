台銀：金價10月恐跌破1,800美元

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國際金市9月受美國升息風向影響，尤其美國聯準會官員9月頻發鷹派言論，導致金價跌至每盎司1,900美元關卡。台灣銀行最新國際金市報告分析，聯準會官員持續透露將長時間維持高利率，如果美債殖利率、美元指數持續位於高檔，不排除金價10月會進一步跌破1,800美元。

台銀報告指出，9月金價先因歐盟執委會調降歐元區2023年及2024年經濟成長預測，及美國8月CPI微幅升溫，一舉跌至1,900美元，但密西根大學對未來一年的通膨預期為3.1％，創2021年3月以來新低，因美元指數回落，資金湧入金市，又推升金價上漲至1,947.29美元。

但聯準會年底可能再升息1碼，上調2023年經濟預測，聯準會官員接連發表鷹派言論，美元指數上漲，導致金價跌至1,848美元，全月走勢震盪向下。

台銀指出，金價目前處於今年3月1,800到1,850美元支撐區間，由於聯準會11月升息預期機率仍低，假如通膨與就業數據據持續降溫，金價有機會反彈回到1,900美元之上；相反的，由於聯準會官員預期將維持高利率一段時間，且美債殖利率和美元指數若持續位於高檔，金價將不排除跌破1,800美元。

短期來看，受制於高漲的美元指數，金價本週或可能持續走跌。臺銀強調，本周美國將公布ISM製造業指數、ISM服務業指數、9月非農人數等，如果低於預期值，有可能激勵金價，反之則繼續下行。

自聯準會進入升息循環以來，國際金價不斷走跌至近1,600美元大關，上半年一度回到2,000美元以上，但聯準會官員透露明年也可能持續高利率環境後再度下行，但仍優於去年同期。